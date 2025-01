1月17日より開催

「オズワルド」が新登場!「呪われし大海賊フェス」

セガは、Android/iOS用マルチ・チェインシナリオRPG「チェインクロニクル 第4部 ―新世界の呼び声―(チェンクロ)」において、リリース11.5周年の記念第1弾として、新SSRキャラクター「呪われし大海賊 オズワルド」(CV:小山力也)が登場する「呪われし大海賊フェス」を1月17日より開催した。

「オズワルド」が新登場!「呪われし大海賊フェス」開催

開催期間:1月17日 11時 ~ 1月22日 10時59分

SSR「呪われし霧使い リィビーズ」は、第5部以降に登場する一部のキャラクターが持つ「リーダーアビリティ」に加え、「超共鳴必殺」を持つ。

また、「オズワルド」は、現在開催中の「フルネカリ襲来」で消費したAPに応じて入手できる呼び出しアイテム「霧使いの口づけ」の獲得数を増加させる効果も持つ。

「呪われし大海賊フェス」では、ガチャを引いた回数に応じてボーナスが発生する。

「呪われし大海賊フェス」のボーナス

・「プレミアムチケット」1枚(ガチャ10回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ20回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ30回)

・「SSR確定」ガチャ(ガチャ40回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ50回)

・「無料10連」ガチャ(ガチャ60回)

・「呪われし大海賊 オズワルド」(ガチャ80回)

・「SSR交換ボーナス」(ガチャ100回)

・「SSR交換ボーナス」(ガチャ120回)

獲得できる新SSRキャラクター

・呪われし大海賊 オズワルド

SSR★★★★★

騎士(斬)

CV:小山力也

イラスト:平将

「呪われし大海賊 オズワルド」

数百年前に大海を荒らしまわっていた伝説の大海賊。当時は邪知暴虐の限りを尽くし、同じ海賊からも恐れられていた。敵対する者から「永遠に苦しみ続ける呪い」をかけられ、普通の方法では死ねない体になったが、それでも暴れ続けたため、ある大魔導師が見かねて封印した。最近までは誰もがおとぎ話だと思っていたが、弱まった封印を自力で破り復活を果たした。

獲得できるその他のSSRキャラクター

「幻獣の世界《大海蛇》 デューク」:弓使い(銃)

「ifの世界《暁の大船長》 シャーロット」:弓使い(銃)

「ifの世界《華麟会首領》 リンリー」:戦士(拳)

「幽夜の世界《狂銃》 バルトロ」:弓使い(銃)

「呪われし大海賊 オズワルド」のお試しクエストなども開催

開催期間:1月17日 11時 ~ 1月22日 10時59分

新キャラクターのお試しクエストのほか、新システム「リーダーアビリティ」を体験できる「オズワルド<リーダー>」クエストを配信している。

また、成長アルカナやプレゼントアイテムを獲得できる「育成クエスト」などを実施。主なクエストの報酬として、義勇軍本部でキャラクターにプレゼントできるアイテムで、「オズワルド」の好物でもある「ボアステーキ」をもらえる。

「森永製菓」コラボイベント第3弾「森永甘酒編」開催中

開催期間:1月29日 10時59分まで

期間中、特別なイベントシナリオが配信されるほか、義勇軍本部でプレゼントできる「森永甘酒」や「称号フレーズ」などを入手することができる。

「森永製菓」コラボイベント第3弾「森永甘酒編」

義勇軍本部で「森永甘酒」ブーム到来中!!

開催期間:1月31日 23時59分まで

ブーム期間中に「森永甘酒」をプレゼントすると効率よく親愛度を上げることができる。

森永製菓コラボを記念した新しいインテリアを追加

開催期間:1月1日 0時 ~

義勇軍本部に、森永製菓コラボを記念した新しいインテリアを追加。プレゼントアイテムの「森永甘酒」を一定数プレゼントすることで、限定インテリアを手に入れることができる。

(C) MORINAGA & CO., LTD.

(C)SEGA