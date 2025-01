カーターの永久欠番セレモニーをエンパイア・ステートビルも祝福

1月17日(現地時間16日、日付は以下同)。ブルックリン・ネッツは、26日にホームのバークレイズ・センターで開催されるビンス・カーター(元トロント・ラプターズほか)の永久欠番セレモニーで、エンパイア・ステート・ビルディングも祝福することを発表した。

カーターがニュージャージー・ネッツ時代に着用した背番号15の永久欠番セレモニーは、この日行われるマイアミ・ヒート戦のハーフタイムに予定されていて、ニューヨーク州ニューヨーク市マンハッタン区にある超高層ビルではこのセレモニーの際に当時のチームカラー(赤、白、青)が点灯する。

NBAキャリア22シーズンで計8チームに所属してきたカーターは、2004年12月から2009年6月までネッツでプレーし、レギュラーシーズン計374試合の出場で平均23.6得点5.8リバウンド4.7アシスト1.2スティールをマーク。

Clutch Carter 🫡

42 pts (24 in the 4th!!) + game-winner in VC’s intense return to The Six. pic.twitter.com/SW8GjQOfNK

- Brooklyn Nets (@BrooklynNets) January 17, 2025