『Void: No. Nine -9番目のウツロ‐』(シマ・シンヤ/KADOKAWA)第7回【全9回】世界が滅んで300年、お仕事は遺物の回収――。9号再生都市の地下50メートルの廃棄坑道。「ある組織」に集められた9人は、互いの名前も素性も知らぬまま3人1組に分かれ、「遺物」「鉱物」「金目のもの」の収集をして報酬を受け取る。チーム全員が生還したら特別報酬、死亡者が出たら遺体の回収で天引き。 “旧世界の使者”とよばれる謎の化け物も潜む地下坑道で、彼らのアルバイトは命懸け。バックグラウンドもバックボーンも異なる彼らは、地下坑道に潜む“裏切り”や“旧世界の使者”と遭遇し、果たして生き残れるのか――。近未来の地下潜行型ミステリー『Void: No. Nine -9番目のウツロ‐』をお楽しみください! 最新3巻は1月10日より好評発売中です!