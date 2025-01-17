巨人は１７日に宮崎春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。今年から２年ぶりに復活したＳ班に振り分けられることが既に発表されている田中将やマルティネスら新戦力は一軍、小林や高梨などは二軍スタートとなった。全メンバー振り分けは以下の通り。

【一軍】

投手（計２０人）

田中将大、大勢、西舘勇陽、山粼伊織、戸郷翔征、グリフィン、赤星優志、ケラー、田中瑛斗、又木鉄平、バルドナード、船迫大雅、横川凱、泉圭輔、石川達也、平内龍太、堀田賢慎、マルティネス、井上温大、京本眞



捕手（計４人）

甲斐拓也、大城卓三、岸田行倫、山瀬慎之助



内野手（計８人）

吉川尚輝、門脇誠、坂本勇人、岡本和真、泉口友汰、中山礼都、秋広優人、荒巻悠



外野手（計８人）

長野久義、丸佳浩、萩尾匡也、キャベッジ、ヘルナンデス、佐々木俊輔、オコエ瑠偉、浅野翔吾



【二軍】

投手（計１５人）

今村信貴、高橋礼、近藤大亮、馬場皐輔、中川皓太、森田駿哉、高梨雄平、宮原駿介、大江竜聖、菊地大稀、山田龍聖、戸田懐生、松井颯、田村朋輝、富田龍



捕手（計４人）

小林誠司、郡拓也、喜多隆介、坂本達也



内野手（計６人）

湯浅大、増田大輝、石塚裕惺、浦田俊輔、増田陸、中田歩夢



外野手（計７人）

岡田悠希、重信慎之介、若林楽人、笹原操希、ティマ、フルプ、舟越秀虎

【三軍】

投手（計１９人）

田中千晴、石田充冴、三浦克也、堀江正太郎、鈴木圭晋、千葉隆広、木下幹也、園田純規、吉村優聖歩、西川歩、吹田志道、森本哲星、ルシアーノ、黄錦豪、鴨打瑛二、直江大輔、花田侑樹、代木大和、石田隼都



捕手（計３人）

坂本勇人、大津綾也、亀田啓太



内野手（計６人）

村山源、田上優弥、宇都宮葵星、相澤白虎、竹下徠空、北村流音



外野手（計４人）

鈴木大和、三塚琉生、平山功太、大城元