映画・音楽ジャーナリスト宇野維正によるYouTube連載「宇野維正のMOVIE DRIVER」の最新回『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』が、リアルサウンド映画部のYouTubeチャンネルにて配信された。

映画として普通に傑作! 『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』が必見作である3つの理由【宇野維正のMOVIE DRIVER】

「宇野維正のMOVIE DRIVER」は、宇野が車を運転しながら毎回ピックアップした映画やドラマシリーズについて話す番組。最後に10点満点(小数点あり)で採点を行う。

今回は、アリ・アッバシ監督の新作映画『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』を紹介。

■公開情報『アプレンティス:ドナルド・トランプの創り方』TOHOシネマズ 日比谷ほかにて公開中出演:セバスチャン・スタン、ジェレミー・ストロング、マリア・バカローヴァ、マーティン・ドノヴァン監督:アリ・アッバシ脚本:ガブリエル・シャーマン配給:キノフィルムズ2024年/アメリカ/英語/123分/カラー/ヴィスタ/字幕翻訳:橋本裕充©2024 APPRENTICE PRODUCTIONS ONTARIO INC. / PROFILE PRODUCTIONS 2 APS / TAILORED FILMS LTD. All Rights Reserved.公式サイト: https://www.trump-movie.jp公式X(旧Twitter):https://x.com/trump_movie_JP