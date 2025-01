◆Kis-My-Ft2「Synopsis」DVD&Blu-rayリリース決定

【モデルプレス=2025/01/17】Kis-My-Ft2が、3月5日にLIVE DVD&Blu-ray「Kis-My-Ft2 Dome Tour 2024 Synopsis」をリリースすることが決定した。本商品には、2024年6月より開催し、3会場7公演で33.5万人を動員した全国ドームツアー「Kis-My-Ft2 Dome Tour 2024 Synopsis」の東京ドーム最終公演が収録される。本ツアーは、5月に発売された10枚目のオリジナルアルバム「Synopsis」を引っ提げて開催されたツアーとなっており、演出やセットリストはメンバーの二階堂が中心となって構成。メンバーそれぞれが勇者・魔法使いなどのキャラクターに扮したオープニング映像から幕を開け、エンディングまで1つの壮大なストーリーに没入したかのような気分を味わうことができる内容となっている。

◆ドキュメント・MC・マルチアングルなど特典映像収録

◆商品概要

ライブ冒頭からファイヤーボールや火花などド派手な演出も取り入れられ、ダンサーを率いたダンスパフォーマンスに、キスマイのライブ名物である“特効祭り”も健在。アルバム最新曲からヒットナンバーまで網羅した完璧なセットリストで、未だかつて無いほどのスケールとメンバーから放たれるライブ感に、ワクワクの止まらないダイナミックなステージが早くも映像化される。さらに、全形態に収録される東京公演のライブ本編の他に、各形態ごとに様々な特典映像を収録。<初回盤A>にはツアーの準備過程から本番の最終公演まで裏側に密着し、ここでしか見ることのできない長編ドキュメント映像のほか、各公演のTOUR MC集を収録している。<初回盤B>には「ドームでゲームがしてみたい!」というメンバーの夢の企画を叶えた撮り下ろしコンテンツ「東京ドームでボンバーマンやっちゃった!!」をはじめ、メンバーのオフショット感満載の「TOUR メイキングオフショットムービー」、ステージ上で起こった様々な名場面に珍場面など、ライブならではのハプニングをまとめた「DOME TOUR 名珍場面集」も収録。<通常盤>には各メンバーソロ映像を収録したマルチアングル映像5曲が収録されるほか、100ページにも及ぶライブ写真集が封入 (初回仕様のみ)されている。(modelpress編集部)【LIVE本編(東京ドーム公演/最終公演)】※全形態共通Loved OneKeep it 100A.D.D.I.C.T.Remix Medley(SHE! HER! HER!/キ・ス・ウ・マ・イ 〜KISS YOUR MIND〜/ Shake It Up/アイノビート/S.O.S (Smile On Smile)/運命Girl/SHE! HER! HER!)Connecting!!3D GirlほしゆいI Miss YouC’monovaHEARTBREAKERKiss魂WANNA BEEEE!!!Chillax釻Forever girlLuv BiasJenga LoveWith...ResetB-SIDENAKEDCatapultFIRE BEATGravityTake OverWANI-WANI〜ENCORE〜光のシグナルThank youじゃん!AAOEverybody Go笑って 泣いて【初回盤A】・Synopsis DOCUMENTARY MOVIE・TOUR MC集【初回盤B】・東京ドームでボンバーマンやっちゃった!!・TOUR メイキングオフショットムービー・DOME TOUR 名珍場面集【通常盤】・マルチアングルLIVE映像Loved OneKeep it 100Jenga LoveResetWANI-WANI【Not Sponsored 記事】