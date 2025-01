Xのフォロー＆リポストでワイヤレスディスプレイ送受信機当たる！マトリックスコミュニケーションズ『Compact Mate 2 C1+R1』

マトリックスコミュニケーションズは、「Compact Mate 2 C1+R1」の発売から1周年を記念して、日本専用モデル『Compact Mate 2 C1+R1 JP【MCCMT250】』が当たる期間限定のプレゼントキャンペーンの開催を発表。

マトリックスコミュニケーションズ『Compact Mate 2 C1+R1』

マトリックスコミュニケーションズは、本日、「Compact Mate 2 C1+R1」の発売から1周年を記念して、日本専用モデル『Compact Mate 2 C1+R1 JP【MCCMT250】』が当たる期間限定のプレゼントキャンペーンの開催を発表しました。

このキャンペーンは、1月17日(金)から1月26日(日)23:59までの期間中、マトリックスコミュニケーションズX(旧ツイッター)公式アカウント「@Matrixcom1010」をフォロー後にキャンペーン投稿をリポストしていただいた方の中から抽選で1名様に、スマホやパソコンの画面を簡単に無線投影できるワイヤレスディスプレイ送受信機「Compact Mate 2 C1+R1 JP」を1台プレゼントします。

【キャンペーン概要】

■キャンペーン名 : Compact Mate2発売一周年記念、

X フォロー&リポストキャンペーン

■キャンペーン内容:期間中、X(旧ツイッター)の

株式会社マトリックスコミュニケーションズ公式アカウント

「@Matrixcom1010」をフォロー後、キャンペーン投稿を

リポストしていただいた方の中から抽選で1名様に、

最新の「Compact Mate 2 C1+R1 JP(MCCMT250)」を

1台プレゼント。

■期間 : 2025年1月17日(金)〜2025年1月24日(金)23:59

■キャンペーン賞品: Compact Mate 2 C1+R1 JP 1台

※商品ページURL : https://www.matrixcom.jp/products/pg297.html

■当選発表 : キャンペーン終了後、当選者に賞品発送先確認のために

X上のダイレクトメッセージをお送りします。

※商品の発送は2月上旬を予定。

■本キャンペーンに関するご注意事項

・お一人様につき、1回のみご応募が可能です。

・ご応募は、日本国内にお住まいの方に限らせていただきます。

また、賞品の発送は、日本国内に限らせていただきます。

・本キャンペーンの当選連絡は、X上のダイレクトメッセージを用いて行います。

・お知らせいただいた通知先などに不備があり、当選連絡が行えない場合や、連絡不能となった場合には、特典を無効とする可能性があります。

・キャンペーン特典の権利は他人へ譲渡・換金・変更できません。

・キャンペーンは予告無く終了する場合があります。

・下記の場合は応募や特典の適用を無効とします。

1) 不正な方法による本キャンペーンへの利用があったと同社が判断した場合

2) アカウントを非公開にしている場合および応募後に非公開とした場合

3) 同社公式アカウント( @Matrixcom1010 )へのフォローが解除されている場合

4) 対象の投稿のリポストを取り消している場合

5) 当選通知前にご応募に使用したアカウントが削除・凍結されている場合

6) 当選通知前にご応募に使用したアカウントのユーザー名(@で始まるもの)が変更されている場合

7) Xを退会している場合

8) 当選通知後、指定期間内にご返信がない、または入力された情報が不完全な場合

9) Xの利用規約に反する不正なアカウント(架空、他者へのなりすまし、複数アカウントの所持等)を利用して応募があった場合

10) キャンペーンへのご参加に関してお客様に発生した損害について、同社では一切の責任を負いません。

11) ご応募の際のインターネット接続料、及び通信費は自身の負担となります。

【Compact Mate 2 C1+R1 JP(MCCMT250)について】

スマホで撮影した画像や動画を大型テレビに投影して楽しめる、小型ワイヤレスディスプレイ送受信機「Compact Mate 2 C1+R1 JP」は、業界最軽量の小型ワイヤレスディスプレイ送受信機です。

約12gのUSB-C送信機(C1)と約24gのHDMI受信機(R1)との間を1対1の無線による画面投影を可能にする製品です。

利用の際は追加アプリや端末画面の操作は一切必要ありません。

Wi-FiなしでHDMIケーブルを無線化して投影できるため、スマホの画面をモニターに投影する際、スマホの置き場所も自由に選べます。

スマホに登録しているお気に入りの動画配信サービスやYouTubeなどをシアター感覚で楽しんだり、ホームパーティーなどでも、スマホを手渡しすることなく楽しめます。

普段、自宅と職場にモニターとBluetoothキーボード、マウスを置いておけば、スマホとモニターを無線でつなげられるので、クラウドに保存したWordやExcelなどもPC感覚で操作可能です。

昨今、会議やプレゼン、簡単な打ち合わせの際にも、端末画面を投影しながら進めることの効率化への認識が高まっています。

送信機(C1)の抜き差しだけで簡単に投影と切断が行えるので、間違えた投影の際の切断も、煩わしい画面の操作は必要ありません。

従来のHDMIケーブルと同じように抜き差しで行えます。

ポケットサイズでありながら業務用に匹敵する遅延の少ない高画質の映像伝送を実現できます。

「Compact Mate 2 C1+R1 JP」は、USB-Cポート搭載のWindows PCをはじめ、MacbookやiPadシリーズ、iPhone15/16, Google Pixel8/9シリーズ、AQUOS sense8/9, Galaxy s/zなどのスマートフォンで利用できます。

投影作業の時間を短縮し、生産性を高めることに役立ちます。

【Compact Mate 2 C1+R1 JP(MCCMT250)の主な仕様】

■各端子の仕様:

・送信機(C-1)Type-C DP-ALT*、Thunderbolt3/4(給電、データ送信共用)

・受信機(R-1)HDMI ver1.4/USB Type-A(給電)

■対応OS:Windows、Android, Chrome, iOS, Mac OS

■Wi-Fi:IEEE 802.11n 5GHz 1T1R (W52帯利用の為、屋内でのみ使用できます。)

■入出力最大:フルHD(1920×1080)、60fps

■複製表示/拡張表示対応

■著作権保護:HDCP1.4

■通信距離:約20メートル

■重さ:送信機:12g±1g、受信機約24g±1g

■電源:5V/1A (推奨)

■利用する周波数チャンネルが混雑の際、自動周波数チャンネル変更機能内蔵

■製品構成:送信機本体(C1)x1台、受信機本体(R1)x1台、保管ポーチx1個、

保証書、クイックスタートガイド

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post Xのフォロー&リポストでワイヤレスディスプレイ送受信機当たる!マトリックスコミュニケーションズ『Compact Mate 2 C1+R1』 appeared first on Dtimes.