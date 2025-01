ピノタージュの試飲も！国分グループ本社「KWV」9種類の飲み比べができるイベント

国分グループ本社では、日本の輸入ワイン市場における南アフリカワインをより多くの人に知ってもらうため、また、日本と南アフリカ共和国とのさらなる友好関係の構築を目的に、2月2日を「南アフリカワインの日」に定め、2017年に一般社団法人 日本記念日協会によって正式に認定されました。

国分グループ本社「KWV」9種類の飲み比べができるイベント

「南アフリカワインの日」に先駆け、1月30日(木)に、南アフリカワインNo.1ブランド※である「KWV」9種類の飲み比べができるイベントをレストラン「ニホンバシ イチノイチノイチ」にて開催します。

お好みのワインを飲み比べ、お気に入りの一本を見つけてください。

2024年2025年は、南アフリカで誕生した代表品種「ピノタージュ」が100周年を迎えます。

ピノタージュの試飲も用意されています。

※2023年度 輸入洋酒数量ランキング(食品産業新聞社調べ)

「南アフリカワインの日」KWV試飲会イベント

▼「南アフリカワインの日」とは?

南アフリカで最初のワインが造られてから366年。

1659年2月2日に、初代東インド会社の代表であるオランダ人、ヤン・ファン・リーベックの日誌に「ケープのブドウから最初のワインが本日無事に造られました」と書き記されています。

南アフリカワインの魅力を多くの方に伝え、日本市場での販売促進と認知向上、そして南アフリカとの友好関係を築くことが目的で認定・登録された記念日です。

2月2日は南アフリカワインの日

▼ピノタージュ品種について

1925年にKWV社の初代栽培責任者であると共にステレンボッシュ大学で教鞭をとっていたアブラハム・ペロード教授が、ピノ・ノワール種とサンソー(別名エルミタージュ)種を掛け合わせピノタージュ種を生み出しました。

ピノタージュは南アフリカの風土に最適な品種として、瞬く間に数多くの農家が栽培するようになり、現在でも南アフリカ固有品種として広く知られています。

「ピノタージュ」100周年

▼イベント開催概要

実施日:2025年1月30日(木)

時間 :1部 17:00〜18:45(限定25名様)

2部 19:00〜20:45(限定25名様)

※完全入替制

会場 :レストラン「ニホンバシ イチノイチノイチ」

所在地:東京都中央区日本橋1-1-1 国分ビルディング1階

https://nihonbashi111.zetton.co.jp/#access

東京メトロ銀座線・東西線・都営地下鉄「日本橋」駅B9b出口 徒歩1分

入場料:1チケット 1,500円(税込)

事前に「ROJI日本橋 ONLINE STORE」にてお買い求めください。

チケット購入ページ

https://www.roji-nhb.jp/products/kwveventticket

限定50名(1部・2部合計)のイベントとなります。

チケットはお早めに購入ください。

▼イベント開催内容

・1チケット1,500円(税込)でワイン4杯のご試飲が可能です。

当日試飲いただけるワインは、以下から確認してください。

https://www.roji-nhb.jp/collections/kwvevent_tastingwinelist

「ROJI日本橋 ONLINE STORE」でも販売しています。

・ワインに合わせ、フィンガーフードを用意されています。

・お試しいただく機会が少ない高価格帯のワイン「KWV メントーズ ペロード 赤」が

別途料金(700円/税込)でご試飲可能です。

試飲チケットの購入URL(イベント当日の購入も可能)

https://www.roji-nhb.jp/products/kwvperold-tickt

KWVメントーズ ペロード赤 試飲

▼入場方法

当日は店頭にて、購入時に発行された「注文番号(#5桁の数字)」と「お名前」をお申し出ください。

ドリンクチケットをお渡しします。

▼オンラインショップ「ROJI日本橋 ONLINE STORE」

国分グループ本社株式会社が、本社ビル1階で営業する直営のセレクトショップ「ROJI日本橋」のオンライン購入サイトです。

人気の「K&K缶つま」シリーズやナッツのほか、ワインをはじめとした輸入洋酒まで豊富に取り揃えています。

贈答用にも利用いただけるギフトセットも用意しています。

ぜひ会員登録のうえ、利用ください。

美味しい情報やお得な情報をお届けします。

https://www.roji-nhb.jp/

・飲酒運転・未成年飲酒は法律で禁止されています。

お車・バイク・自転車での来場はご遠慮ください。

・妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。

お酒は適量を。

※20歳以上の方限定のイベントになります。

当日は店頭にて年齢確認をさせていただきます。

20歳未満の方は入場できませんので、お買い求めの際にはご注意ください。

