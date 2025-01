タイ市場に向けた日本観光・文化情報の発信強化へ！Sanook「IMAGE FUTURE とコンテンツ業務提携」

JNTOによるとタイからの訪日観光客数は2024年は11月までで100万人を超えており、2025年にはこれまで最大だった2019年の約132万人を上回ると予測されています。

Sanook「IMAGE FUTURE とコンテンツ業務提携」

タイは日本観光への関心と消費意欲が最も高い国の一つと言え、日本の観光産業にとって欠かせない重要な市場となってきています。

そのタイ市場への情報発信強化のため、JAPANKURU は、タイ国内で圧倒的な支持を集める総合ニュースサイト Sanook (サヌーク) を運営する IMAGE FUTURE とコンテンツ業務提携を締結しました。

タイ市場向けにローカライズされたコンテンツを制作し、現地オーディエンスへの効果的なリーチを実現

Sanook.com はタイ国内で圧倒的な支持を集める総合ニュースサイトで、月間アクティブユーザー数は3000万人に上ります。

一方、JAPANKURU は多言語での情報発信において豊富な経験を有し、日本観光や文化に関する高品質なコンテンツを国内外のユーザーに提供してきました。

今回の提携により、JAPANKURU が制作するタイ向けの日本を紹介するコンテンツが、Sanook.com のライフスタイルカテゴリ内「海外旅行」セクションに掲載され、タイの読者に直接届けられる仕組みが整うことになります。

左:sanook.com 右:JAPANKURU 配信記事例(https://www.sanook.com/travel/1450223/)

日本の最新情報を直接タイ現地ユーザーへ

JAPANKURUは日本の最新の観光・社会・トレンド・文化に関する記事を通じて、タイに日本の魅力を広く発信していきます。

そして現地ユーザーとの接点を創出し、リーチ率の高いコンテンツマーケティングを実現していきます。

- 月間アクティブユーザー数 4000万以上

- 月間平均PV数 3750万

- SNSフォロワー数 1856万

(2024年10月時点)

