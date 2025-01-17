¡Ú¥Õ¥¸²ñ¸«¡ÛÃæµïÀµ¹¤ÎÁûÆ°¤Ï¡ÖÄ¾¸å¤«¤éÇ§¼±¡×Åö»ö¼Ô½÷À¤Î°Õ»×¤Ç¸øÉ½¤»¤º¡Ö¿´¿È¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤·¤ÆÂÐ±þ¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/01/17¡Û¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¤Ï1·î17Æü¡¢ÃæµïÀµ¹¤ÎÁûÆ°¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¹Á¹À°ì¼ÒÄ¹¤¬¶ÛµÞµ¼Ô²ñ¸«¤ò¼Â»Ü¡£Æ±ÆüÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ÖLive News ¥¤¥Ã¥È¡ª¡×¡ÊËè½µ·î¡Á¶âÍË15»þ45Ê¬¡Á¡Ë¤Ç¤â²ñ¸«¤ÎÆâÍÆ¤òÊó¤¸¡¢Åö»ö¼Ô½÷À¤Ø¤ÎÅö½é¤ÎÂÐ±þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸øÉ½¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥Õ¥¸¥¢¥ÊÅÏî´½í¡¢¥¹¥é¥êÈþµÓµ±¤¯
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï²ñ¸«Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ù¡¼¥¹¤ÇÊóÆ»¡£¹Á¼ÒÄ¹¤Ï²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤Ç¼Õºá¤È¤È¤â¤ËÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¼¨ÃÌ¤Î¼éÈëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é»ä¤¿¤Á¤¬ÇÄ°®¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÊÝ¸î¤ä¿Í¸¢¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤«¤éº£¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¶ÉÂ¦¤Ï2023Ç¯6·î½é½Ü¤ÎÁûÆ°¤ò¤½¤ÎÄ¾¸å¤«¤éÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¤¡¢Åö»þ½÷À¤ÎÊÑ²½¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¼Ò°÷¤¬À¼¤ò¤«¤±¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¡¢½÷À¤ÏÀìÌç°å¤Î»ØÆ³¤ÇÂÎÄ´ÌÌ¤Î²óÉü¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤¿¤ÈÀâÌÀ¡£Åö»þ¤ÎÈ½ÃÇ¤È¤·¤Æ¡Ö»ö°Æ¤ò¸ø¤Ë¤»¤º¡¢Â¾¼Ô¤ËÃÎ¤é¤ì¤º»Å»ö¤ËÉüµ¢¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦½÷À¤Î°Õ»×¤òÂº½Å¤·¡¢¿´¿È¤Î²óÉü¤È¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÊÝ¸î¤òÂè°ì¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¡×¤ÈÈëÆ¿À¤Î¹â¤¤»ö°Æ¤ÈÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤«¤é¸øÉ½¤Ï¤»¤º¡¢½÷À¤Î¥±¥¢¤òºÇÍ¥Àè¤ËÆ°¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¡£
Ãæµï¤Ø¤ÎÀµ¼°¤ÊÊ¹¤¼è¤ê¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í´Ö¤¬¤³¤Î·ï¤òÃÎ¤ë¾õ¶·¤òÀ¸¤à¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¤½¤Î¸åÃæµï¤«¤é½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¿´¿È¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈºÆÅÙÅÁ¤¨¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤Ë°Ñ¤Í¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæµï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ê¤É¤Î½µ´©»ï¤¬½÷À´Ø·¸¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊóÆ»¡£¤½¤Î¸å1·î9Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿À¼ÌÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¡¢¼¨ÃÌÀ®Î©¤Ë¤è¤ë²ò·è¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸µ¥Õ¥¸¥¢¥ÊÅÏî´½í¡¢¥¹¥é¥êÈþµÓµ±¤¯
¢¡¡Ú¥Õ¥¸²ñ¸«¡ÛÃæµïÀµ¹¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¡¢·Ð°ÞÀâÌÀ
ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï²ñ¸«Ãæ¤Î¼Ì¿¿¤È¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥Ù¡¼¥¹¤ÇÊóÆ»¡£¹Á¼ÒÄ¹¤Ï²ñ¸«¤ÎËÁÆ¬¤Ç¼Õºá¤È¤È¤â¤ËÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÀßÃÖ¤òÈ¯É½¡£¡Ö¼¨ÃÌ¤Î¼éÈëµÁÌ³¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é»ä¤¿¤Á¤¬ÇÄ°®¤·¤¿ÆâÍÆ¤Ë¤â¸Â³¦¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ò¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÎÊÝ¸î¤ä¿Í¸¢¤òÂº½Å¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤³¤È¤ÎÈ¯Ã¼¤«¤éº£¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç»ä¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î·Ð°Þ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Ãæµï¤Ø¤ÎÀµ¼°¤ÊÊ¹¤¼è¤ê¤Ê¤É¤ÎÄ´ºº¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤êÂ¿¤¯¤Î¿Í´Ö¤¬¤³¤Î·ï¤òÃÎ¤ë¾õ¶·¤òÀ¸¤à¤¿¤á¡¢Âç¤¤Ê·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡×¤È¤·¡¢¤½¤Î¸åÃæµï¤«¤é½÷À¤È¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬Êó¹ð¤µ¤ì¤¿¤ÈÏ¢Íí¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡Ö¿´¿È¤Î°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤·¤ÆÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¿¤Ä¤â¤ê¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈºÆÅÙÅÁ¤¨¡¢¤³¤¦¤·¤¿ÂÐ±þ¤¬Àµ¤·¤¤¤«¤É¤¦¤«¤ÏÄ´ºº°Ñ°÷²ñ¤ÎÄ´ºº¤Ë°Ñ¤Í¤¿¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæµï¤ò½ä¤Ã¤Æ¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤Ë¡Ö½µ´©Ê¸½Õ¡×¡ÊÊ¸éº½Õ½©¡Ë¤Ê¤É¤Î½µ´©»ï¤¬½÷À´Ø·¸¥È¥é¥Ö¥ë¤òÊóÆ»¡£¤½¤Î¸å1·î9Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿À¼ÌÀÊ¸¤Ç¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤ÎÂ¸ºß¤òÇ§¤á¡¢¼¨ÃÌÀ®Î©¤Ë¤è¤ë²ò·è¤òÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
¾ðÊó¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û