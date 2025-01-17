巨人は１７日、２月１日から始まる春季キャンプの振り分けを発表した。

１軍は新戦力の田中将大、甲斐拓也ら４０人。捕手は甲斐のほか、大城卓、岸田、山瀬の４人が名を連ね、小林は２軍スタートとなった。内野手では坂本、岡本、吉川の主力組に期待の秋広もメンバー入り。外野手は新外国人のキャベッジら８人となった。

▽１軍【投手２０人】１１田中将大、１５大勢、１７西舘勇陽、１９山粼伊織、２０戸郷翔征、２９グリフィン、３１赤星優志、３３ケラー、４５田中瑛斗、４６又木鉄平、４９バルドナード、５８船迫大雅、６２横川凱、６３泉圭輔、６５石川達也、６６平内龍太、９１堀田賢慎、９２マルティネス、９７井上温大、９９京本眞

【捕手４人】１０甲斐拓也、２４大城卓三、２７岸田行倫、６７山瀬慎之助

【内野手８人】２吉川尚輝、５門脇誠、６坂本勇人、２５岡本和真、３５泉口友汰、４０中山礼都、５５秋広優人、６０荒巻悠

【外野手８人】７長野久義、８丸佳浩、１２萩尾匡也、１３キャベッジ、４２ヘルナンデス、４４佐々木俊輔、５０オコエ瑠偉、５１浅野翔吾

▽２軍

【投手１５人】２６今村信貴、２８高橋礼、３０近藤大亮、３６馬場皐輔、４１中川皓太、４７森田駿哉、５３高梨雄平、５７宮原駿介、６４大江竜聖、００１菊地大稀、０１１山田龍聖、０２０戸田懐生、０２１松井颯、０２３田村朋輝、０２８富田龍

【捕手４人】２２小林誠司、３７郡拓也、９４喜多隆介、０２４坂本達也

【内野手６人】００湯浅大、０増田大輝、２３石塚裕惺、３２浦田俊輔、６１増田陸、００２中田歩夢

【外野手７人】３８岡田悠希、４３重信慎之介、５９若林楽人、００９笹原操希、０１３ティマ、０３７フルプ、０５１舟越秀虎

▽３軍

【投手１９人】４８田中千晴、９０石田充冴、０１２三浦克也、０１４堀江正太郎、０１５鈴木圭晋、０１６千葉隆広、０１８木下幹也、０１９園田純規、０２６吉村優聖歩、０２９西川歩、０３０吹田志道、０３４森本哲星、０３５ルシアーノ、０４１黄錦豪、０４７鴨打瑛二、０５４直江大輔、０６３花田侑樹、０６８代木大和、０７７石田隼都

【捕手３人】００６坂本勇人、０１０大津綾也、０２２亀田啓太

【内野手６人】００４村山源、００５田上優弥、００７宇都宮葵星、００８相澤白虎、０２５竹下徠空、０２７北村流音

【外野手４人】００３鈴木大和、０３１三塚琉生、０３３平山功太、０４４大城元