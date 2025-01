俳優・歌手の広末涼子さんが自身のインスタグラムを更新し、フォロワーにメッセージを送りました。

【写真を見る】【広末涼子】「今週もおつかれさまでした」いつもは週末の投稿が一足早め 寒い日の ”素肌見せ” 写真にフォロワー当惑

広末さんは「今週もおつかれさまでした」と、いつもは土曜日か日曜日が多いところを、今回は一足早い金曜日に投稿。「寒い日が続きますが」とテキストに書きつつ、投稿した写真は、黄色に輝くファーを縫い込まれたニットを素肌の上にかぶろうとする広末さんがこちらを向いていて、背中が開いたままという、素直で無造作なもの。







フォロワーからは「涼子さんコメントと衣装が…」など、寒い日といいながら素肌を出している写真に当惑するようなリプライも寄せられつつ、「疲れが吹っ飛びました!」「めちゃ癒やされました」など賛美のリプライも多数集まっています。









広末さんは「どうか良い週末をお過ごしください」と呼びかけつつ「I'm looking forward to Taiwan in March.(3月に台湾に行くのが楽しみ)」と綴っています。

【担当:芸能情報ステーション】