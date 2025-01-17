»°ÂåÌÜJSB»³²¼·òÆóÏº¡Ø»³¥Õ¥§¥¹2025¡Ù¤Ø¸þ¤±À©ºî¤·¤¿¡È»³²¼·òÆóÏº³Ú¶Ê¡É¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°À®
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
¢£¡ÖSPOTLIGHT feat. PKCZ(R)¡×¤Ï¡¢¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÉ¬¤ºÍá¤Ó¤ë¡×¤È¤¤¤¦»³²¼·òÆóÏº¤¬²áµî¤ËÊú¤¤¤¿·è¿´¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤Ø¤Î·è°Õ¤âÉ½¸½¤·¤¿°ì¶Ê¡ª
Ëè½µÆüÍË21»þ40Ê¬¤«¤é¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¤ÇÊüÁ÷Ãæ¤Î¡Ø»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS »³²¼·òÆóÏº¤ÎZERO BASE¡Ù¡£
¤³¤ÎÈÖÁÈ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ø»³¥Õ¥§¥¹¡Ù¤Ï¡¢»³²¼·òÆóÏº¤¬¤¤¤ÞÄ°¤¤¿¤¤²»³Ú¡¢´Ñ¤¿¤¤¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤äÈÖÁÈ¤Ë±ï¤Î¤¢¤ë¥²¥¹¥È¤ò¾·¤¤¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
6²óÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ø»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS »³²¼·òÆóÏº¤ÎZERO BASE presents »³¥Õ¥§¥¹2025 ～JUNGLE～¡Ù¤Ï1·î26Æü¤Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì´ë²è¤È¤Ê¤ë¡È»³²¼·òÆóÏº³Ú¶Ê¡É¤Î¾ÜºÙ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¶ÊÌ¾¤Ï¡ÖSPOTLIGHT feat. PKCZ(R)¡×¡£³Ú¶ÊÀ©ºî¤Ë¤¢¤¿¤ê»³²¼¤Ï¡¢¼«¤é¤Î¾åµþÊª¸ì¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ÌòÊÁ¤â¤Ê¤¤¤³¤ÎËÍ¡¿³ØÂç¡¿Åì¤ØÆ´¤ì¡Ä¤Ê¤É¡¢¼«¿È¤Î¶ìÇº¡¢³Ð¸ç¡¢ÁÛ¤¤¤ò²Î»ì¤Ë¹þ¤á¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ö¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÉ¬¤ºÍá¤Ó¤ë¡×¤È¤¤¤¦»³²¼¤¬²áµî¤ËÊú¤¤¤¿·è¿´¡¢¤½¤·¤Æº£¸å¤Ø¤Î·è°Õ¤âÉ½¸½¤·¤¿°ì¶Ê¤¬´°À®¤·¤¿¡£
¤È¤â¤ËÀ©ºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø»³¥Õ¥§¥¹2025¡Ù¤Ë¤â½Ð±é¤¹¤ëPKCZ(R)¡£»³²¼¤¬¾åµþ¤·¤Æ¤«¤é¡¢·àÃÄEXILE¤ÎÉ÷ÁÈ»þÂå¤Þ¤Ç¶ì³Ú¤ò¤È¤â¤Ë¤·¤¿¸åÇÚ¤Î¤Ò¤È¤ê¤¬ÇòßÀ°¡Íò¡ÊALAN SHIRAHAMA¡Ë¡£ÀèÇÚ¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ë»³²¼¤ÈÇòßÀ¤Ï¡¢²áµî¤ò²óÁÛ¤·¤Ê¤¬¤é²Î»ì¤ò¹Í°Æ¡£DJ DARUMA¤È¡¢P-CHO¡ÊDOBERMAN INFINITY¡Ë¤¬¥ー¥ïー¥É¤ò¡È¥ê¥ê¥Ã¥¯¡É¤ØÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¡¢JAY¡ÇED¤È²»³Ú¥×¥í¥Ç¥åー¥µーChaki Zulu¡¢¤½¤·¤Æ´Æ½¤¤òÌ³¤á¤¿MAKIDAI¤ÎÎÏ¤¬½¸·ë¤·³Ú¶Ê¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
²Î¤¤¤¢¤²¤ë¤Î¤Ï»³²¼¤ÈÇòßÀ¡£»³²¼¤Ï³Ú¶Ê¥ì¥³ー¥Ç¥£¥ó¥°¤Ë½éÄ©Àï¡£µ®½Å¤Ê²ÎÀ¼¤Ë¤âÃíÌÜ¤À¡£
¤³¤Á¤é¤Î³Ú¶Ê¤Ï¡¢1·î19ÆüÊüÁ÷¤Î¡Ø»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS »³²¼·òÆóÏº¤ÎZERO BASE¡Ù¤Ë¤Æ½é¥ª¥ó¥¨¥¢¡£ÅöÆü¤ÏPKCZ(R)¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¡£
¤½¤·¤Æ½é¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Ï¡Ø»³¥Õ¥§¥¹2025¡Ù¤Ë¤Æ¡¢ PKCZ(R)¤È»³²¼¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¡£²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê¤Ç¡¢»³²¼·òÆóÏº¤¬¡È¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¡É¤òÍá¤Ó¤ë½Ö´Ö¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£
¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
¡Ø»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS »³²¼·òÆóÏº¤ÎZERO BASE presents »³¥Õ¥§¥¹2025 ～JUNGLE～¡Ù
01/26¡ÊÆü¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦²£ÉÍ¥¢¥êー¥Ê
½Ð±é¡§»³²¼·òÆóÏº¡Ê»°ÂåÌÜ J SOUL BROTHERS¡Ë¡¢¸öÅÄÐÔÌ¤¡¢DA PUMP¡¢PKCZ(R)¡¢KAZ¡ÊGENERATIONS/¿ô¸¶Î¶Í§¡Ë¡¢´äÃ«æÆ¸ã¡ÊTHE RAMPAGE¡Ë¡¢ß·ËÜ²Æµ±¡ÊFANTASTICS¡Ë¡¢BALLISTIK BOYZ¡¢THE JET BOY BANGERZ¡¢¥Ê¥À¥ë¡Ê¥³¥í¥³¥í¥Á¥¥Á¥¥Ú¥Ã¥Ñー¥º¡Ë
¡Ø»³¥Õ¥§¥¹2025¡ÙOFFICIAL SITE
https://event.1242.com/events/yamafes2025/