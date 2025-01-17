巨人は17日、2025年春季キャンプの各軍メンバーを発表した。

メンバーは以下の通り

＜1軍＞

【投手】20人

田中将大、大勢、西舘勇陽、山崎伊織、戸郷翔征、グリフィン、赤星優志、ケラー、田中瑛斗、又木鉄平、バルドナード、船迫大雅、横川凱、泉圭輔、石川達也、平内龍太、堀田賢慎、マルティネス、井上温大、京本真

【捕手】4人

甲斐拓也、大城卓三、岸田行倫、山瀬慎之助

【内野手】8人

吉川尚輝、門脇誠、坂本勇人、岡本和真、泉口友汰、中山礼都、秋広優人、荒巻悠

【外野手】8人

長野久義、丸佳浩、萩尾匡也、キャベッジ、ヘルナンデス、佐々木俊輔、オコエ瑠偉、浅野翔吾

＜2軍＞

【投手】15人

今村信貴、高橋礼、近藤大亮、馬場皐輔、中川皓太、森田駿哉、高梨雄平、宮原駿介、大江竜聖、菊地大稀、山田龍聖、戸田懐生、松井颯、田村朋輝、富田龍

【捕手】4人

小林誠司、郡拓也、喜多隆介、坂本達也

【内野手】6人

湯浅大、増田大輝、石塚裕惺、浦田俊輔、増田陸、中田歩夢

【外野手】7人

岡田悠希、重信慎之介、若林楽人、笹原操希、ティマ、フルプ、舟越秀虎

＜3軍＞

【投手】19人

田中千晴、石田充冴、三浦克也、堀江正太郎、鈴木圭晋、千葉隆広、木下幹也、園田純規、吉村優聖歩、西川歩、吹田志道、森本哲星、ルシアーノ、黄錦豪、鴨打瑛二、直江大輔、花田侑樹、代木大和、石田隼都

【捕手】3人

坂本勇人、大津綾也、亀田啓太

【内野手】6人

村山源、田上優弥、宇都宮葵星、相澤白虎、竹下徠空、北村流音

【外野手】4人

鈴木大和、三塚琉生、平山功太、大城元