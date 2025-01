香港ディズニーランド・リゾートでは、“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration(“奇妙年年”旧正月)イベントを2025年1月17日から2月16日まで開催!

香港ディズニーランドホテルでは、青い旧正月コスチュームの「ミッキーマウス」がキャラクターグリーティングに登場しています☆

香港ディズニーランドホテル“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025 グリーティング

香港ディズニーランド・リゾートでは、旧正月期間“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration(“奇妙年年”)イベントを開催!

イベントのテーマは “Chinese New Year is just better together!”

お気に入りのディズニーの仲間たちと一緒にリゾートに集まり、蛇年の最高のスタートを切ることができます☆

香港ディズニーランドホテルでも、旧正月のコスチュームの「ミッキーマウス」がグリーティングに登場。

青い旧正月のコスチューム。

白いマフラーと黄色いパンツ姿も鮮やかです☆

青い旧正月コスチューム!香港ディズニーランドホテル“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025 グリーティングの紹介でした。

【旧正月】巳年パレードも公演!香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025 【旧正月】巳年パレードも公演!香港ディズニーランド・リゾート“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025 続きを見る

取材協力:香港ディズニーランド・リゾート

https://www.hongkongdisneyland.com/ja/

As to Disney artwork, logos and properties: ©Disney

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 青い旧正月コスチューム!香港ディズニーランドホテル“Magical Year After Year” Chinese New Year Celebration 2025 グリーティング appeared first on Dtimes.