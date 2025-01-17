【ＤｅＮＡ】春季キャンプの振り分け発表
ＤｅＮＡは１７日、２月１日から開始する春季キャンプのメンバー振り分けを発表した。Ａ班は沖縄・宜野湾市、Ｂ班は鹿児島・奄美大島。ドラフト１位・竹田（三菱重工Ｗｅｓｔ）はＡ班スタートとなった。
メンバーは以下の通り
Ａ班
【投手】
東克樹
竹田祐
伊勢大夢
大貫晋一
三嶋一輝
小園健太
山崎康晃
坂本裕哉
吉野光樹
篠木健太郎
松本凌人
森唯斗
若松尚輝
松本隆之介
ジャクソン
浜地真澄
中川颯
石田裕太郎
ウィック
宮城滝太
岩田将貴
ケイ
堀岡隼人
ディアス
庄司陽斗
【捕手】
松尾汐恩
戸柱恭孝
山本祐大
東妻純平
九鬼隆平
【内野手】
林琢真
牧秀悟
オースティン
森敬斗
京田陽太
三森大貴
柴田竜拓
加藤響
井上絢登
知野直人
【外野手】
桑原将志
度会隆輝
佐野恵太
筒香嘉智
梶原昂希
蝦名達夫
Ｂ班
【投手】
石田健大
徳山壮磨
入江大生
森下瑠大
佐々木千隼
森原康平
坂口翔颯
京山将弥
平良拳太郎
中川虎大
橋本達弥
深沢鳳介
草野陽斗
清水麻成
金渕光希
マルセリーノ
今野瑠斗
吉岡暖
笠谷俊介
【捕手】
伊藤光
益子京右
上甲凌大
近藤大雅
【内野手】
石上泰輝
宮粼敏郎
田内真翔
蓮
小笠原蒼
西巻賢二
粟飯原龍之介
高見沢郁魅
【外野手】
神里和毅
勝又温史
武田陸玖
関根大気
小針大輝