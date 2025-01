Netflixで配信されている韓国ドラマ「夫婦の世界」「わかっていても」などに出演する人気女優のハン・ソヒさん(31)がインスタグラムを更新し、ブロンドヘアを公開した。世界中のファンから「神々しい」「完璧な女神だ」などとコメントが寄せられている。



【写真】ブロンドヘア姿を公開したハン・ソヒさん

ハン・ソヒさんは 2016年にSHINeeの楽曲「Tell Me What To Do」のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ「ひと夏の奇跡〜Waiting for you」で本格女優デビュー。数々の話題作に出演し、インスタグラムはフォロワー1700万人を超える。



ブロンドヘアは、17日に投稿。真っ白なオフショルダーのワンピースを着たハン・ソヒさんはロングヘアの金髪姿で、パールであしらった眼鏡が印象的。首を傾けながらカメラを見つめている。



ハン・ソヒさんはタトゥーシールを全身に貼ったり、唇にピアスを開けたりと、挑戦的で、ハイセンスなファッションでも注目を集める。昨年12月には前髪をぱっつんにしたスタイルも披露し、話題となった。