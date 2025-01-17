DeNA¡¢½Õµ¨¥¥ã¥ó¥×ÁÈ¤ßÊ¬¤±°ìÍ÷¡¡ÃÝÅÄÍ´¡¦¼ÄÌÚ¤é¿·¿Í4Áª¼ê¤¬AÈÉ¥¹¥¿¡¼¥È¡ÄµÜùõ¡¦¿¹¸¶¤é¤ÏBÈÉ
¡¡DeNA¤Ï17Æü¡¢¡Ö2025 SPRING CAMP Supported by ¥Þ¥ë¥Ï¥Ë¥Á¥í¡×¡ÊAÈÉ:µ¹ÌîÏÑ¥¥ã¥ó¥×¡¢BÈÉ:±âÈþ¥¥ã¥ó¥×¡Ë¤Ë»²²Ã¤¹¤ëÁª¼ê¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡AÈÉ¡¦BÈÉ¤ÎÁÈ¤ßÊ¬¤±¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¡ÚAÈÉ:µ¹ÌîÏÑ¥¥ã¥ó¥×¡Û2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë~2·î24 Æü¡Ê¿¶µÙ¡¦·î¡Ë
¡ãÅê¼ê¡ä
Åì¹î¼ù
ÃÝÅÄÍ´
°ËÀªÂçÌ´
Âç´Ó¿¸°ì
»°Åè°ìµ±
¾®±à·òÂÀ
»³粼¹¯¹¸
ºäËÜÍµºÈ
µÈÌî¸÷¼ù
¼ÄÌÚ·òÂÀÏº
¾¾ËÜÎ¿¿Í
¿¹Í£ÅÍ
¼ã¾¾¾°µ±
¾¾ËÜÎ´Ç·²ð
A.¥¸¥ã¥¯¥½¥ó
ÉÍÃÏ¿¿À¡
ÃæÀîñ¥
ÀÐÅÄÍµÂÀÏº
R.¥¦¥£¥Ã¥¯
µÜ¾ëÂìÂÀ
´äÅÄ¾µ®
A.¥±¥¤
ËÙ²¬È»¿Í
Y.¥Ç¥£¥¢¥¹
¾±»ÊÍÛÅÍ
¡ãÌî¼ê¡ä
¾¾Èø¼®²¸
¸ÍÃì¶³¹§
»³ËÜÍ´Âç
ÅìºÊ½ãÊ¿
¶åµ´Î´Ê¿
ÎÓÂö¿¿
ËÒ½¨¸ç
£Ô.¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó
¿¹·ÉÅÍ
µþÅÄÍÛÂÀ
»°¿¹Âçµ®
¼ÆÅÄÎµÂó
²ÃÆ£¶Á
°æ¾å°¼ÅÐ
ÃÎÌîÄ¾¿Í
·¬¸¶¾»Ö
ÅÙ²ñÎ´µ±
º´Ìî·ÃÂÀ
Åû¹á²ÅÃÒ
³á¸¶¹·´õ
²ÜÌ¾Ã£É×
¢¡¡ÚBÈÉ¡§±âÈþ¥¥ã¥ó¥×¡Û2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2·î24Æü¡Ê¿¶µÙ¡¦·î¡Ë
¡ãÅê¼ê¡ä
ÀÐÅÄ·òÂç
ÆÁ»³ÁÔËá
Æþ¹¾ÂçÀ¸
¿¹²¼ÎÜÂç
º´¡¹ÌÚÀéÈ»
¿¹¸¶¹¯Ê¿
ºä¸ýæÆñ¥
µþ»³¾Ìï
Ê¿ÎÉ·ýÂÀÏº
ÃæÀî¸×Âç
¶¶ËÜÃ£Ìï
¿¼ÂôË±²ð
ÁðÌîÍÛÅÍ
À¶¿åËãÀ®
¶âÞ¼¸÷´õ
H.¥Þ¥ë¥»¥ê¡¼¥Î
º£ÌîÎÜÅÍ
µÈ²¬ÃÈ
³ÞÃ«½Ó²ð
¡ãÌî¼ê¡ä
°ËÆ£¸÷
±×»Òµþ±¦
¾å¹ÃÎ¿Âç
¶áÆ£Âç²í
ÀÐ¾åÂÙµ±
µÜ粼ÉÒÏº
ÅÄÆâ¿¿æÆ
Ï¡
¾®³Þ¸¶Áó
À¾´¬¸Æó
°ÀÈÓ¸¶Î¶Ç·²ð
¹â¸«ß·°êÌ¥
¿ÀÎ¤ÏÂµ£
¾¡Ëô²¹»Ë
ÉðÅÄÎ¦¶ê
´Øº¬Âçµ¤
¾®¿ËÂçµ±
¡¡AÈÉ¡¦BÈÉ¤ÎÁÈ¤ßÊ¬¤±¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¢¡¡ÚAÈÉ:µ¹ÌîÏÑ¥¥ã¥ó¥×¡Û2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë~2·î24 Æü¡Ê¿¶µÙ¡¦·î¡Ë
¡ãÅê¼ê¡ä
Åì¹î¼ù
ÃÝÅÄÍ´
°ËÀªÂçÌ´
Âç´Ó¿¸°ì
»°Åè°ìµ±
¾®±à·òÂÀ
»³粼¹¯¹¸
ºäËÜÍµºÈ
µÈÌî¸÷¼ù
¼ÄÌÚ·òÂÀÏº
¾¾ËÜÎ¿¿Í
¼ã¾¾¾°µ±
¾¾ËÜÎ´Ç·²ð
A.¥¸¥ã¥¯¥½¥ó
ÉÍÃÏ¿¿À¡
ÃæÀîñ¥
ÀÐÅÄÍµÂÀÏº
R.¥¦¥£¥Ã¥¯
µÜ¾ëÂìÂÀ
´äÅÄ¾µ®
A.¥±¥¤
ËÙ²¬È»¿Í
Y.¥Ç¥£¥¢¥¹
¾±»ÊÍÛÅÍ
¡ãÌî¼ê¡ä
¾¾Èø¼®²¸
¸ÍÃì¶³¹§
»³ËÜÍ´Âç
ÅìºÊ½ãÊ¿
¶åµ´Î´Ê¿
ÎÓÂö¿¿
ËÒ½¨¸ç
£Ô.¥ª¡¼¥¹¥Æ¥£¥ó
¿¹·ÉÅÍ
µþÅÄÍÛÂÀ
»°¿¹Âçµ®
¼ÆÅÄÎµÂó
²ÃÆ£¶Á
°æ¾å°¼ÅÐ
ÃÎÌîÄ¾¿Í
·¬¸¶¾»Ö
ÅÙ²ñÎ´µ±
º´Ìî·ÃÂÀ
Åû¹á²ÅÃÒ
³á¸¶¹·´õ
²ÜÌ¾Ã£É×
¢¡¡ÚBÈÉ¡§±âÈþ¥¥ã¥ó¥×¡Û2·î1Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á2·î24Æü¡Ê¿¶µÙ¡¦·î¡Ë
¡ãÅê¼ê¡ä
ÀÐÅÄ·òÂç
ÆÁ»³ÁÔËá
Æþ¹¾ÂçÀ¸
¿¹²¼ÎÜÂç
º´¡¹ÌÚÀéÈ»
¿¹¸¶¹¯Ê¿
ºä¸ýæÆñ¥
µþ»³¾Ìï
Ê¿ÎÉ·ýÂÀÏº
ÃæÀî¸×Âç
¶¶ËÜÃ£Ìï
¿¼ÂôË±²ð
ÁðÌîÍÛÅÍ
À¶¿åËãÀ®
¶âÞ¼¸÷´õ
H.¥Þ¥ë¥»¥ê¡¼¥Î
º£ÌîÎÜÅÍ
µÈ²¬ÃÈ
³ÞÃ«½Ó²ð
¡ãÌî¼ê¡ä
°ËÆ£¸÷
±×»Òµþ±¦
¾å¹ÃÎ¿Âç
¶áÆ£Âç²í
ÀÐ¾åÂÙµ±
µÜ粼ÉÒÏº
ÅÄÆâ¿¿æÆ
Ï¡
¾®³Þ¸¶Áó
À¾´¬¸Æó
°ÀÈÓ¸¶Î¶Ç·²ð
¹â¸«ß·°êÌ¥
¿ÀÎ¤ÏÂµ£
¾¡Ëô²¹»Ë
ÉðÅÄÎ¦¶ê
´Øº¬Âçµ¤
¾®¿ËÂçµ±