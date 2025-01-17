サードウェーブ、THIRDWAVEブランドの一部対象モデルPCを特別価格で販売するキャンペーン
サードウェーブは、THIRDWAVEブランドの一部対象モデルを期間、台数限定で特別価格にて販売するキャンペーンを2025年1月17日に開始した。
キャンペーンでは、ミニタワーデスクトップの「Magnate IM」および「Magnate-G」のIntel Core i5 14400/14400Fプロセッサー搭載の6機種を特別価格で販売する。期間は通販が2025年1月17日から2月28日10時59分まで、店舗が2025年1月17日開店から2月28日閉店まで。予定数に達し次第終了する。
また、「Magnate IM」シリーズ（スリムを除く）を1回の注文につき2台以上同時購入し、エントリーフォームから登録した人から毎月抽選で10名にドスパラポイント1万円分が当たる「PCまとめ買いキャンペーン」を3月まで開催する。Magnate-Gはまとめ買いキャンペーン対象外。期間は、通販が2025年1月17日から3月31日10時59分まで、店舗が2025年1月17日開店から3月30日閉店まで。
キャンペーンでは、ミニタワーデスクトップの「Magnate IM」および「Magnate-G」のIntel Core i5 14400/14400Fプロセッサー搭載の6機種を特別価格で販売する。期間は通販が2025年1月17日から2月28日10時59分まで、店舗が2025年1月17日開店から2月28日閉店まで。予定数に達し次第終了する。