DeNAは17日、2月1日からスタートする春季キャンプのA班（沖縄・宜野湾）とB班（鹿児島・奄美）参加メンバーを発表した。

各班のメンバーは以下の通りで、ドラフト1位・竹田（三菱重工West）、同2位・篠木（法大）、同3位・加藤（四国・徳島）、同4位・若松（四国・高知）はA班スタートとなる。

【A班】（投手）東克樹、竹田祐、伊勢大夢、大貫晋一、三嶋一輝、小園健太、山崎康晃、坂本裕哉、吉野光樹、篠木健太郎、松本凌人、森唯斗、若松尚樹、松本隆之介、ジャクソン、浜地真澄、中川颯、石田裕太郎、ウィック、宮城滝太、岩田将貴、ケイ、堀岡隼人、ディアス、庄司陽斗（捕手）松尾汐恩、戸柱恭孝、山本祐大、東妻純平、九鬼隆平（内野手）林琢真、牧秀悟、オースティン、森敬斗、京田陽太、三森大貴、柴田竜拓、加藤響、井上絢登、知野直人（外野手）桑原将志、度会隆輝、佐野恵太、筒香嘉智、梶原昂希、蝦名達夫

【B班】（投手）石田健大、徳山壮磨、入江大生、森下瑠大、佐々木千隼、森原康平、坂口翔颯、京山将弥、平良拳太郎、中川虎大、橋本達弥、深沢鳳介、草野陽斗、清水麻成、金渕光希、マルセリーノ、今野瑠斗、吉岡暖、笠谷俊介（捕手）伊藤光、益子京右、上甲凌大、近藤大雅（内野手）石上泰輝、宮崎敏郎、田内真翔、蓮、小笠原蒼、西巻賢二、粟飯原龍之介、高見沢郁魅（外野手）神里和毅、勝又温史、武田陸玖、関根大気、小針大輝