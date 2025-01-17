プロ野球・DeNAは17日、春季キャンプの参加メンバーを発表しました。

選手らはA班とB班に分かれてキャンプを行います。

沖縄の宜野湾で行われるA班のキャンプには主力選手が参加。ドラフト1位〜4位で入団した新人選手やオフに移籍した新戦力となる選手たちも、A班の参加メンバーに名を連ねました。

なお、メンバーについては変更が発生する可能性もあるとのことです

■参加メンバー

【A 班:宜野湾キャンプ】

〈投手25名〉

東克樹

竹田祐（新入団）

伊勢大夢

大貫晋一

三嶋一輝

小園健太

山崎康晃

坂本裕哉

吉野光樹

篠木健太郎（新入団）

松本凌人

森唯斗

若松尚輝（新入団）

松本隆之介

ジャクソン

浜地真澄（新入団）

中川颯

石田裕太郎

ウィック

宮城滝太

岩田将貴

ケイ

堀岡隼人

ディアス

庄司陽斗

〈捕手5名〉

松尾汐恩

戸柱恭孝

山本祐大

東妻純平

九鬼隆平

〈内野手10名〉

林琢真

牧秀悟

オースティン

森敬斗

京田陽太

三森大貴（新入団）

柴田竜拓

加藤響（新入団）

井上絢登

知野直人

〈外野手6名〉

桑原将志

度会隆輝

佐野恵太

筒香嘉智

梶原昂希

蝦名達夫

【B班:奄美キャンプ】

投手 ：20名

捕手 ：4名

内野手：8名

外野手：5名

■2025年春季キャンプ概要

◇A班

【キャンプ地】ユニオンですからスタジアム宜野湾（沖縄県宜野湾市真志喜4-2-1）

【期 間】2025年2月1 日（土）〜2月24日(振休・月）

※休養日:2月5 日（水）、10 日（月）、14 日（金）、19 日（水）

◇B班【キャンプ地】名瀬運動公園奄美川商球場（鹿児島県奄美市名瀬小宿字砂田2878-1）【期 間】2025年2月1 日（土）〜2月24 日（振休・月）※休養日:2月5 日（水）、10 日（月）、14 日（金）、19 日（水）