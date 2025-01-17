1月17日 公開

　スクウェア・エニックスは1月17日、海外「FINAL FANTASY VII」公式XにてチョコボモチーフのSteam Deckを公開した。

　これは「FINAL FANTASY VII REBIRTH」のPC版リリースを記念して公開されたもの。ポストのコメントによると、特別に作られたふわふわなチョコボのスチームデッキ3種のうちの1つだという。

　ポストに貼られたリンクを辿っていくとYouTubeの映像も確認できる。なお、入手方法については今後お知らせするとしており、何らかの形で手に入れることができるようだ。詳細についてはさらなる続報を待ちたい。

【Final Fantasy VII Rebirth - Custom Chocobo Steam Deck】