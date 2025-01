1月17日 公開

スクウェア・エニックスは1月17日、海外「FINAL FANTASY VII」公式XにてチョコボモチーフのSteam Deckを公開した。

これは「FINAL FANTASY VII REBIRTH」のPC版リリースを記念して公開されたもの。ポストのコメントによると、特別に作られたふわふわなチョコボのスチームデッキ3種のうちの1つだという。

ポストに貼られたリンクを辿っていくとYouTubeの映像も確認できる。なお、入手方法については今後お知らせするとしており、何らかの形で手に入れることができるようだ。詳細についてはさらなる続報を待ちたい。

Presenting one of three specially crafted Fluffy Chocobo Steam Decks: https://t.co/WQ3rVnLfEE



We don’t advise trying to wrap high-tech gaming gear in fur at home but we felt this was a perfect way to celebrate Final Fantasy VII Rebirth coming to PC and being Steam Deck verified! pic.twitter.com/FTsm0wbbsk