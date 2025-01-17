来週の主なマーケットイベント

◎経済統計・イベントなど



◇１月２０日



０８：５０ 日・機械受注

１３：３０ 日・鉱工業生産（確報値）

１３：３０ 日・設備稼働率

１３：３０ 日・第３次産業活動指数

１６：００ 独・生産者物価指数

１９：００ ユーロ・建設支出

※キング牧師記念日の祝日で米国市場は休場

※米・トランプ氏大統領就任式



◇１月２１日



１０：３０ 日・４０年物利付国債の入札

１６：００ 英・失業率

１６：００ 英・失業保険申請件数

１９：００ 独・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査（期待指数）

１９：００ ユーロ・ＺＥＷ（欧州経済研究センター）景況感調査

※日・閣議



◇１月２２日



２１：００ 米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数

※米・２０年物国債入札



◇１月２３日



００：００ 米・景気先行指標総合指数

０８：５０ 日・貿易統計（通関ベース）

０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況

１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札

１６：４５ 仏・企業景況感指数

２２：３０ 米・新規失業保険申請件数

２２：３０ 米・失業保険継続受給者数

※日・日銀金融政策決定会合（１日目）

※台湾市場が休場



◇１月２４日



００：００ ユーロ・消費者信頼感（速報値）

０８：３０ 日・全国消費者物価指数

０９：０１ 英・ＧＦＫ消費者信頼感調査

１７：１５ 仏・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：１５ 仏・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１７：３０ 独・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：００ ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（速報値）

１８：３０ 英・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・サービス部門購買担当者景気指数（速報値）

２３：４５ 米・総合購買担当者景気指数（速報値）

※日・日銀金融政策決定会合の結果発表

※日・日銀展望レポート

※日・通常国会召集

※日・閣議

※台湾市場が休場



◇１月２５日



００：００ 米・ミシガン大学消費者態度指数（確報値）

００：００ 米・中古住宅販売件数







◎決算発表・新規上場など



○１月２０日



決算発表：スーパツール<5990>



○１月２１日



決算発表：ブロンコＢ<3091>

※海外企業決算発表：ネットフリックスほか



○１月２２日



決算発表：光世<8617>

※海外企業決算発表：ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ），プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）ほか



○１月２３日



決算発表：カワチ薬品<2664>，エイトレッド<3969>，ディスコ<6146>，ニデック<6594>

※海外企業決算発表：テキサス・インスツルメンツほか



○１月２４日



決算発表：アクシーズ<1381>，ＫＧ情報<2408>，ゲンダイ<2411>，ブルドック<2804>，カイノス<4556>，オービック<4684>，ＯＢＣ<4733>，日本興業<5279>，東京製鉄<5423>，Ｔホライゾン<6629>，ＨＩＯＫＩ<6866>，ＰＬＡＮＴ<7646>，ヒガシ２１<9029>，桜島埠<9353>，令和ＡＨ<296A>

※海外企業決算発表：アメリカン・エキスプレス，ベライゾン・コミュニケーションズほか



出所：MINKABU PRESS