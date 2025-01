セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場☆

今回は、2025年1月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『三人の騎士』 ぬいぐるみを紹介します!

セガプライズ ディズニー『三人の騎士』 ぬいぐるみ

登場時期:2025年1月17日より順次

サイズ:全長約15×9×19cm

種類:全3種(ドナルド、ホセ・キャリオカ、パンチート)

投入店舗:全国のゲームセンターなど

アニメーションと実写映像を組み合わせ、ラテン・アメリカの文化や民族を描いたディズニー異色の名作『三人の騎士』

「ドナルドダック」「ホセ・キャリオカ」「パンチート」が正義のために戦う旅をするアニメーション・シリーズ「三人の騎士の伝説」も配信されています!

そんな『三人の騎士』のメンバーたちが、ぬいぐるみになって、セガプライズに登場。

大きな帽子をかぶった「ドナルドダック」たちをデザインした、存在感抜群なぬいぐるみです☆

ドナルドダック

『三人の騎士』では主役を務める「ドナルドダック」

黒い蝶ネクタイと幅広の大きな帽子がお似合いです。

ホセ・キャリオカ

「ドナルドダック」の友人の1人「ホセ・キャリオカ」

鮮やかな緑のオウム「ホセ・キャリオカ」は、黄色い服が鮮やかです☆

パンチート

「ドナルドダック」のもう1人の友人「パンチート」

雄鶏のキャラクターで、赤い服が様になっています!

『三人の騎士』こと「ドナルドダック」「ホセ・キャリオカ」「パンチート」が集結。

セガプライズの『三人の騎士』 ぬいぐるみは、2025年1月17日より順次、全国のゲームセンターなどに登場です!

