Æü·ÐÊ¿¶Ñ17ÆüÂç°ú¤±¡áÈ¿Íî¡¢121±ß°Â¤Î3Ëü8451±ß
¡¡17Æü¤ÎÆü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤ÏÁ°ÆüÈæ121.14±ß¡Ê-0.31¡ó¡Ë°Â¤Î3Ëü8451.46±ß¤ÈÈ¿Íî¤·¼è°ú¤ò½ªÎ»¤·¤¿¡£Åì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤ÎÃÍ¾å¤¬¤êÌÃÊÁ¿ô¤Ï685¡¢ÃÍ²¼¤¬¤ê¤Ï891¡¢ÊÑ¤ï¤é¤º¤Ï64¡£
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï24.07±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç£Ó£Â£Ç <9984>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬17.51±ß¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬15.98±ß¡¢Ç¤Å·Æ² <7974>¤¬13.45±ß¡¢¿®±Û²½ <4063>¤¬12.66±ß¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò9.70±ß²¡¤·¾å¤²¡£¼¡¤¤¤Ç°ÂÀîÅÅ <6506>¤¬6.48±ß¡¢¥À¥¤¥¥ó <6367>¤¬5.75±ß¡¢¥ー¥¨¥ó¥¹ <6861>¤¬4.60±ß¡¢¥ª¥à¥í¥ó <6645>¤¬4.60±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ10¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤Ï¾Ú·ô¡¦¾¦ÉÊ¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢Å´¹Ý¡¢ÀÐÌý¡¦ÀÐÃº¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¡¢ÊÝ¸±¶È¡¢Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡Æü·ÐÊ¿¶Ñ¥Þ¥¤¥Ê¥¹´óÍ¿ÅÙ¤Ï24.07±ß¤Î²¡¤·²¼¤²¤Ç£Ó£Â£Ç <9984>¤¬¥È¥Ã¥×¡£°Ê²¼¡¢£Ô£Ä£Ë <6762>¤¬17.51±ß¡¢¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê <9983>¤¬15.98±ß¡¢Ç¤Å·Æ² <7974>¤¬13.45±ß¡¢¿®±Û²½ <4063>¤¬12.66±ß¤ÈÊÂ¤ó¤À¡£
¡¡¥×¥é¥¹´óÍ¿ÅÙ¥È¥Ã¥×¤Ï¥Õ¥¡¥Ê¥Ã¥¯ <6954>¤Ç¡¢Æü·ÐÊ¿¶Ñ¤ò9.70±ß²¡¤·¾å¤²¡£¼¡¤¤¤Ç°ÂÀîÅÅ <6506>¤¬6.48±ß¡¢¥À¥¤¥¥ó <6367>¤¬5.75±ß¡¢¥ー¥¨¥ó¥¹ <6861>¤¬4.60±ß¡¢¥ª¥à¥í¥ó <6645>¤¬4.60±ß¤ÈÂ³¤¤¤¿¡£
¡¡¶È¼ïÊÌ¤Ç¤Ï33¶È¼ïÃæ10¶È¼ï¤¬ÃÍ¾å¤¬¤ê¡£1°Ì¤Ï¾Ú·ô¡¦¾¦ÉÊ¤Ç¡¢°Ê²¼¡¢Å´¹Ý¡¢ÀÐÌý¡¦ÀÐÃº¡¢¥¬¥é¥¹¡¦ÅÚÀÐ¤¬Â³¤¤¤¿¡£ÃÍ²¼¤¬¤ê¾å°Ì¤Ë¤Ï¤½¤ÎÂ¾À½ÉÊ¡¢ÊÝ¸±¶È¡¢Í¢Á÷ÍÑµ¡´ï¤¬ÊÂ¤ó¤À¡£
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹