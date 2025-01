【FORTNITE GODZILLA×KONG】1月17日(米国時間) 開始予定

Epic Gamesは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/Xbox One/Nintendo Switch/Android/PC用シューティング「フォートナイト バトルロイヤル」において、「ゴジラ」と「コング」が登場するコラボレーションを1月17日(米国時間)より開始する。

バトルロイヤルでは「ゴジラ」となって、島全体に大混乱をもたらすような遊び方が楽しめるようになる。また、バトルパスクエストでは、コスチューム「ゴジラエヴォルヴ」をアンロックできるようになる。

ゲームプレイや、「メカゴジラ&コング・バンドル」などのショップの詳細については、ブログにて確認できる。

【フォートナイト内のタイタン・テイクダウン | ゴジラ x コングでゴジラになろう!】

バトルロイヤルで「ゴジラ」を倒せ!

1月17日(米国時間)より、バトルロイヤルのマップに特別なポータルが現われる。最初にこのポータルを見つけて飛び込んだプレーヤーは、大怪獣ゴジラに姿が変わる。ゴジラになると、咆哮で近くのプレーヤーの居場所を見つけたり、強力な踏みつけ攻撃でプレーヤーを吹き飛ばしたり、熱線で他のプレーヤーや建築物を破壊することが可能となる。

また、バトルロイヤルのマッチでポータルが出現した際に、ゴジラになれるのは1人のみとなっている。他のプレーヤーは、協力してゴジラを倒そう。ゴジラに最もダメージを与えたプレーヤーは、「ゴジラのメダリオン」とエキゾチックの「バーストクアッドランチャー」を獲得することができる。

コスチューム「ゴジラエヴォルヴ」をアンロック

実施期間:1月17日~2月21日4時(日本時間)

1月17日、「鬼ノ島バトルパス」を所有していると、バトルパスクエストをクリアすることで、コスチューム「ゴジラエヴォルヴ」とマッチするアクセサリーをアンロックすることができる。また、クエストを全てクリアすると「ゴジラエヴォルヴ」のスタイル「エナジャイズドゴジラ」がアンロックされる。

なお、これらのバトルパスクエストは、「フォートナイト バトルロイヤル」チャプター6 シーズン1: 鬼ノ島が終了する日本時間の2月21日4時まで配信される。

GvK And GxK TM & (C) 2021-2025 Legendary. All Right Reserved. GODZILLA TM Toho Co., Lyd.