【モデルプレス=2025/01/17】ピアノ・トリオバンドOmoinotakeと13人組グループ・SEVENTEEN(セブンティーン)のJEONGHAN(ジョンハン)のコラボレーションが決定。新曲「Better Half (feat. Omoinotake)」が1月27日18時に配信リリース、「Better Half(feat. JEONGHAN of SEVENTEEN) -Japanese ver.-」が1月29日リリースのOmoinotake Major 2nd ALBUM「Pieces」に収録される。

◆Omoinotake&ジョンハン、コラボ楽曲決定

◆Major 2nd ALBUM「Pieces」

Omoinotakeが書き下ろしし歌唱でも参加となるジョンハンの新曲「Better Half(feat. Omoinotake)」。本楽曲は、遠距離恋愛をテーマに書き下ろされた。タイトルには「人生に彩りを与えてくれる自分の半身」という意味が込められており、離れていても真っ直ぐに「君」へと向き続ける心情が描かれている。「遠くから見つめていてもいつも一緒な君と僕」、「必ずこの場所へ戻ってくるよ、君の元へと」など一時的にこの場を離れてしまうことになったジョンハンと彼を想い待つCARAT(ファン)の姿を想い浮かべさせる歌詞が感動を倍増させる。Omoinotakeの藤井怜央(Vo&Key)は、初の韓国語歌唱でも楽曲に参加している。また、本楽曲をJEONGHANと藤井怜央が日本語で歌唱する「Better Half (feat. JEONGHAN of SEVENTEEN) -Japanese ver.-」のリリースも決定。「Pieces」は、2024年を代表するラブソング「幾億光年」や、推しを想う気持ちを表現したラブソング「アイオライト」、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」第7期エンディングテーマ「蕾」などの楽曲が収録され、本楽曲の解禁により収録曲の最後の1曲が出揃い、収録曲順も解禁された。アルバム収録曲には、他にも「ラストノート」(日本テレビ系土ドラ10『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』主題歌)や、「ホワイトアウト」(GLOBAL WORK TVCM『メルティニットはまちがいない服。篇』タイアップ楽曲)、「折々」(GLOBAL WORK 30周年ブランドムービータイアップ楽曲)等の楽曲やアルバム新録曲も収録され、進化を遂げたOmoinotakeの「踊れて泣ける」を詰め込んだ渾身の1枚となる。(modelpress編集部)・初回生産限定盤(CD+Blu-ray)+三方背スリーブケース付き・通常盤(CD)【収録内容】▼DISC1(CD)※全形態共通1.P.S.2.アイオライト(ブルボン アルフォートミニチョコレートCMソング)3.幾億光年(TBS系 火曜ドラマ『Eye Love You』主題歌)4.蕾(TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第7期エンディングテーマ)5.ラストノート(日本テレビ系土ドラ10『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』主題歌)6.フラジャイル7.Better Half (feat. JEONGHAN of SEVENTEEN) -Japanese ver.-8.折々(GLOBAL WORK 30周年ブランドムービー タイアップ楽曲)9.ホワイトアウト(GLOBAL WORK TVCM『メルティニットはまちがいない服。篇』タイアップ楽曲)10.Pieces▼DISC2(Blu-ray)※初回生産限定盤Omoinotake SPECIAL LIVE 2024 "エアレンデル" 2024.4.28@大阪城音楽堂彼方幸せBlessingSo far So GoodRide On産声心音欠伸Blanco夏の幻Ammonite空蝉モラトリアム渦幕アクトレスOne Dayオーダーメイド幾億光年トロイメライEVERBLUE惑星トニカ