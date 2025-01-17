¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡¦°ËÆ£¡Ö²¿¤ÆÌ±ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤À¡×DeNA¥Õ¥¡¥ó¤Ë´¶¿´¡¡²£ÉÍ¡¦ÌîÌÓ¤Ç¼ò¤ò¤ª¤´¤ë¤È¡Ä
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥ª¥º¥ï¥ë¥É¡×¤Î°ËÆ£½Ó²ð¡Ê35¡Ë¤¬¡¢16Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡Ö¥¢¥á¥È¡¼¡¼¥¯¡ª¡×¡ÊÌÚÍË¸å11¡¦15¡Ë¤Ë½Ð±é¡£DeNA¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢DeNA¤¬ºòÇ¯¡¢26Ç¯¤Ö¤ê¤ËÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤òµÇ°¤·¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º·Ý¿Í¡×¤òÆÃ½¸¡£°ËÆ£¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢µ´±Û¥È¥Þ¥Û¡¼¥¯¤Î¶â¤Á¤ã¤ó¡¢ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¤éDeNA¹¥¤·Ý¿Í¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£
¡¡°ËÆ£¤ÏDeNA¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤¬¡ÖWBC¤ò¸«¤ÆÌîµå¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡×¤È2023Ç¯¤ÎWBC¤Ç»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤¬À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¤³¤È¤«¤éÌîµå¡¢¤µ¤é¤Ë¤ÏDeNA¤¬¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¹ðÇò¡£¥Õ¥¡¥óÎò¤Ï1Ç¯8¥«·î¤ÈÀõ¤¤¤¿¤á¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤À¤«¤é¡¢Ç¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó¤â¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Õ¥¡¥ó¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤È¤Ë¤ï¤«¥Õ¥¡¥ó¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤òÁõ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë·üÇ°¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤Ç¡Ö¤À¤Ã¤¿¤é¡¢²¶¤Ë²¿¤«¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤Ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¡Ö¤â¤¦¶â¤òÊ§¤¦¤³¤È¤·¤«¤Ç¤¤Ê¤¤¡×¤È¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¤È·è¿´¡£¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤¬ºò½©¡¢ÆüËÜ°ì¤Ëµ±¤¯¤È¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ç¡Ö¸åÆü¡¢ÌîÌÓ¤Î³¹¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆËÍ¤ò¸«¤Ä¤±¤ÆÀ¼¤«¤±¤Æ¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¤Î¹¥¤¤ÊÁª¼ê¤ò¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¿Í¡¢Á´°÷¤Ë¼ò¤ò¤ª¤´¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤¤¤¦¼ñ»Ý¤ÎÅê¹Æ¤ò¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤¤¤¶ÌîÌÓ¤Ç¥¿¥¯¥·¡¼¤ò¹ß¤ê¤ë¤È¡Ö¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º¥Õ¥¡¥ó5¿Í¤°¤é¤¤¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ÈÅû¹á¡ªÅû¹á¡ªÅû¹á¡ªÅì¡ªÅì¡ªÅì¡ª¡É¤Ã¤Æ¶á¤Å¤¤¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÁª¼êÌ¾¤òÏ¢¸Æ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢°ËÆ£¤Ë¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î5¿Í¤È°ì½ï¤ËÅ¹¤ËÆþ¤Ã¤Æ¼ò¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÅ¹Ä¹¤µ¤ó¤¬¡È°ËÆ£¤µ¤ó¡¢¤â¤¦º£¡¢³°¤Ë½Ð¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅ¹Â¦¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¸À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ2¡¢30¿Í¤°¤é¤¤¤À¤í¤¦¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿°ËÆ£¤Ï¡ÖÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£ËÍ¤¬¼«Ê¬¤Ç¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡×¤È³Ð¸ç¤ò·è¤á¤ÆÅ¹¤Î³°¤Ë½Ð¤¿¡£
¡¡¤¹¤ë¤È¡¢³°¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÀ¹¤ê¤Ê¤·¤Ç200¿Í¡£200¿Í¤¬¡È°ËÆ£¡ª°ËÆ£¡ª¡É¤Ã¤Æ¤¹¤´¤¤À¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ç¡×¤ÈÅ¹³°¤ÇÂÔ¤Á¹½¤¨¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤¬¡Ö°ËÆ£¥³¡¼¥ë¡×¤ÇÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡X¤ÇÀë¸À¤·¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢°ËÆ£¤Ï¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¤«¤é°û¤ß¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¡×¤È·è°Õ¡£100¿Í¤Û¤É¤Ï¼Ì¿¿¤À¤±»£¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤¿¤¬¡¢100¿Í¤°¤é¤¤¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡ÖËÜÅö¤ËÈ¾µã¤¤Ê¤ê¤Ê¤¬¤éÁ´°÷¤ÎÇ¯Îð³ÎÇ§¤·¤¿¡×¤ÈÌ¤À®Ç¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¾å¤Ç°ì½ï¤Ë°û¤ó¤À¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡Ö²¶¡¢¤³¤ì¤Ç°ìÈÖ´¶¤¸¤¿¤Î¤Ï¡È²¿¤ÆÌ±ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Õ¥¡¥ó¤Ê¤ó¤À¡É¤Ã¤Æ¡×¤ÈDeNA¥Õ¥¡¥ó¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÎÉ¤µ¤Ë´¶¿´¤·¤¿¤È²óÁÛ¡£¡Ö»à¤Ì¤Û¤É¼Ì¿¿»£¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¹½¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¹¥¤¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÌó100¿Í¤Ë¹¥¤¾¡¼ê¡¢¼Ì¿¿¤ÏOK¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡Ö¤¿¤À¡¢¥¹¥Ý¥ó¥µ¡¼¤Î´Ø·¸¤Ç¤ª¼ò¤È°ì½ï¤Ë±Ç¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤À¤«¤éSNS¤À¤±ÀäÂÐ¤¢¤²¤Ê¤¤¤Ç¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È»£±Æ¤ÏOK¤À¤¬¡¢SNS¤Ø¤ÎÅê¹Æ¤À¤±¤Ï¤·¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤¤¤È¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡°ËÆ£¤È¤·¤Æ¤Ï¡Ö100²¿¿Í¤¤¤ë¤«¤é¡¢Ã¯¤«¤·¤é¡ÊSNS¤Ë¡Ë¤¢¤²¤Á¤ã¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È³Ð¸ç¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤Î¡ÖËÜÅö¤Ë1¿Í¤â¤¢¤²¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈSNS¤Ë°ËÆ£¤È°ì½ï¤Ë°û¤ó¤Ç¤¤¤ë¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¿Í¤Ï¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÌ±ÅÙ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¹â¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈDeNA¥Õ¥¡¥ó¤ÎÎÉ¤µ¤òÎÏÀâ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£