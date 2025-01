セガ ラッキーくじオンラインにTVアニメ『青のミブロ』のグッズが登場!

セガ限定描きおろしを使用したクッションやタペストリー、アクリルスタンドなどが景品として展開されます☆

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『青のミブロ』

価格:1回770円(税込)

※+送料500円 (税込・初回購入時のみ送料がかかります)

くじ販売期間:2025年1月17日11:00〜2月17日23:59

URL:https://www.segaluckykujionline.net/kuji/miburoanime

インターネット上で引けるハズレなしのキャラクターくじ「セガ ラッキーくじオンライン」

今回、セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『青のミブロ』が登場しました。

手持ち提灯を持って京都の夜を見廻りしているシーンをイメージして描きおろした、セガ限定のイラストを使用。

提灯の温かい明かりを感じられる、ロマンチックなデザインに注目です!

飾って楽しむことができる、A賞「クッション」、B賞「B2タペストリー」、C賞「アクリルスタンド」や、一緒にお出かけを楽しむことができる、D賞「アクリルキーホルダー」、E賞「ダイカットステッカー」など様々なシーンで活用できるアイテムをラインナップ。

さらに、くじを累計8回引くたびに好きな「ミニブロマイド」を選んでもらえる、「マストバイキャンペーン」も開催されています。

A賞:クッション

片面に主人公「ちりぬにお」や「斎藤はじめ」「田中太郎」の3人が、反面に「土方歳三」と「沖田総司」がデザインされたクッション。

和柄の落ち着いた雰囲気が、インテリアとしてもおしゃれです☆

B賞:B2タペストリー

「ちりぬにお」「斎藤はじめ」「田中太郎」「土方歳三」「沖田総司」「芹沢鴨」「近藤勇」の全7種類が揃うタペストリー。

B2サイズのビッグサイズで、お部屋に飾るとインパクト大なグッズです☆

C賞:アクリルスタンド

「ちりぬにお」「斎藤はじめ」「田中太郎」「土方歳三」「沖田総司」「芹沢鴨」「近藤勇」のアクリルスタンド。

推しキャラはもちろん、全種類集めたくなるかっこよさです!

D賞:アクリルキーホルダー

「ちりぬにお」「斎藤はじめ」「田中太郎」「土方歳三」「沖田総司」「芹沢鴨」「近藤勇」の7人が、10種類のデザインでアクリルキーホルダーにラインナップ。

「誠」の提灯を持った。描き下ろしイラストに注目です。

E賞:ダイカットステッカー

「ちりぬにお」「斎藤はじめ」「田中太郎」「土方歳三」「沖田総司」「芹沢鴨」「近藤勇」のダイカットステッカー。

10種類のデザインがラインナップされています。

マストバイキャンペーン:ミニブロマイド

くじを累計8回引くたびに好きな「ミニブロマイド」がもらえる、「マストバイキャンペーン」も開催。

ファン必見のキャンペーンです!

クッションやアクリルスタンドなどが当たる、パソコンやスマートフォンから手軽にくじを引くことができるオンラインくじ!

セガ ラッキーくじオンライン TVアニメ『青のミブロ』は、2025年1月17日11:00から2025年2月17日23:59まで販売されます☆

©安田剛士・講談社/「青のミブロ」製作委員会

