スマートフォンやデジタルオーディオ端末などのアクセサリーブランド「Premium Style」を展開する「PGA」

PGAから、デザインと機能性を追求したiPhone 16用の「ガラスフリップケース」が登場しました☆

PGA Premium Style「iPhone 16用 ガラスフリップケース」

価格:各3,480円(税込)

販売店舗:Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店など

デザインと機能性を追求したiPhone 16用 ガラスフリップケース。

スタイリッシュなラウンドデザインと風合い良い上質なPUレザー素材のカバーでiPhoneの液晶画面をしっかり護ってくれます。

MIL規格(MIL-STD-810G)の2項目、落下・振動に準拠した試験をクリアしたタフ設計で、ケースの内面はマグネットロック機能搭載でラクラクカバーを開閉することが可能。

背面はクリアガラス仕様なのでシールや写真を入れて自分好みにカスタマイズすることが出来ます。

また、通勤通学や買い物に便利なカードポケットと手持ちのストラップをつけて落下を防げるストラップホール付き。

カバーを付けたままワイヤレス充電が可能です。

ブラック

さらっとした肌触りが魅力的なブラックのガラスフリップケース。

カメラ部分も同色の黒で統一されていて、大人カッコイイデザインです。

ベージュ

iPhoneを上品に演出してくれるベージュ。

ゴールドの金具がワンポイントになった、上品さがあるデザインです。

ブルー

くすみカラー系の落ち着きのあるブルーのガラスフリップケース。

ケースの内面には、カードなどが入れられるポケット付きで便利です。

ナイロンメッシュ調/ブラック

ナイロンメッシュ調のブラックのガラスフリップケース。

メッシュ部分の滑らかな肌触りがポイントです。

サフィアーノ調/グレー

牛革を思わせる上品なサフィアーノ調デザイン。

明るいトーンのグレーは、手に馴染みやすいカラーです。

サフィアーノ調/ピンク

ゴールドの金具に淡いピンクが上品なデザイン。

ピンクが好きな大人の女性でも使いやすいカラーリングです。

キャンバス/チャコールグレー

少しカジュアル感のあるキャンパス生地のチャコールグレー。

iPhone本体の魅力を引き立ててくれるデザインです。

キャンバス/ライトグレー

さらりとした肌触りが特徴的なライトグレーのガラスフリップケース。

ガラス部分には好きなステッカーなどを挟めばオリジナルデザインが楽しめます。

便利なカードポケット付きで背面アレンジも楽しめる!

PGAの「iPhone 16用 ガラスフリップケース」は、Dtimes公式通販『Dtimes Store』Amazon店などで販売中です☆

