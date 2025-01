スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド「Premium Style」の企画・製造・販売を手がけるPGA。

今回は、ふたつのフリップで収納力がアップしたiPhone 16用 ダブルフリップカバーを紹介します☆

PGA Premium Style「iPhone 16用 ダブルフリップカバー」

価格:各3,480円(税込)

販売店舗:Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazon店など

ふたつのフリップで収納力がアップしたiPhone16専用のダブルフリップカバーがPGAから登場!

iPhone本体収納面のフリップ部分には通勤通学や買い物に便利なカードポケット2つ付きです。

ケース表面の見開き部分を開くと、更にカードポケットがあります。

特許取得済みのマグネットロック機構により開け閉めもラクラク。

また、ショルダーストラップを取り付けするのに最適なストラップホールも付いています☆

グレー

明るいグレーで上品な色味のダブルフリップカバー。

ゴールドのスナップボタンがおしゃれなデザインです。

カバーを付けたままワイヤレス充電が可能なのも嬉しいポイントです。

ピンク

大人かわいいiPhoneを演出してくれるピンクのカバー。

年齢を選ばない落ち着きのあるベビーピンクが採用されています。

さりげないかわいさがありつつも、しっかりとiPhone本体を守ってくれます。

ベージュ

高級感を感じられるベージュのダブルフリップカバー。

シーンを選ばないため、ビジネスシーンにもぴったりです。

お気に入りのショルダーストラップとの組み合わせで、おしゃれ感もアップします。

落ち着いたカラーで便利なカードポケットが付いた、iPhone 16。専用ケース。

PGA「iPhone 16用 ダブルフリップカバー」は、Dtimes公式通販『DtimesStore』Amazon店などで販売中です☆

