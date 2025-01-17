Image:Apple

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）では、2025年1月16日（木）9時から1月22日（水）23時59分まで「Amazon FashionポイントDeal祭り」を開催中。

現在、パーソナライズされた空間オーディオとダイナミックヘッドトラッキングで音楽や映画が楽しめる完全ワイヤレスイヤホン「AirPods 4​」や航空宇宙産業レベルのチタニウムデザインを採用した型落ちのハイエンドスマホ「iPhone 15 Pro Max」など、Apple（アップル）製品が多数お得に登場しています。

なお、以下の表示価格は2025年1月17日11時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

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Appleの「AirPods 4​」がなんと2万円以下で登場。驚きの音質と快適な着け心地をいますぐ体感せよ！

Apple AirPods 4 ワイヤレスイヤーバッド、Bluetooth ヘッドフォン、パーソナライズさ れた空間オーディオ、耐汗耐水性能、USB-C 充電ケース、H2 チップ、最大 30 時間の バッテリー駆動時間、iPhone で簡単に設定 18,693円 （6％オフ） Amazonで見る PR PR

仕事も遊びも極めるならこれ。圧倒的なコスパを誇るAppleの「MacBook Air（13インチ, M3, 2024）」が17％オフ！

Apple 2024 MacBook Air M3チップ搭載13インチノートブック: 13.6インチLiquid Retina ディスプレイ, 16GB ユニファイドメモリ, 512GB SSD ストレージ, バッ クライトキーボード, 1080p FaceTime HD カメラ, Touch ID。iPhone や iPad との連係 機能, ミッドナイト 186,667円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

Apple 2024 MacBook Air M3チップ搭載13インチノートブック: 13.6インチLiquid Retina ディスプレイ, 16GB ユニファイドメモリ, 512GB SSD ストレージ, バッ クライトキーボード, 1080p FaceTime HD カメラ, Touch ID。iPhone や iPad との連係 機能, スペースグレイ 186,929円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

驚異的なパワーのM3チップを搭載した、14インチMacBook Proも11％オフとお買い得！

Apple 2023 MacBook Pro 12 コアCPU、18 コアGPU のM3 Proチップ搭載ノートパ ソコン:14.2 インチ Liquid Retina XDR ディスプレイ、18GB ユニファイドメモリ、 1TBの SSD ストレージ、iPhone や iPad との連係機能 - スペースブラック 343,232円 （11％オフ） Amazonで見る PR PR

Apple 2023 MacBook Pro 12 コアCPU、18 コアGPU のM3 Proチップ搭載ノートパ ソコン:16.2 インチ Liquid Retina XDR ディスプレイ、36GB ユニファイドメモリ、 512GBの SSD ストレージ、iPhone や iPad との連係機能 - シルバー 401,111円 （10％オフ） Amazonで見る PR PR

事務作業もクリエイティブもサクサクこなせる小型デスクトップ。M2チップを搭載した「2023 Mac mini」が13％オフ！

Apple(アップル) 2023 Mac mini M2 チップ搭載デスクトップコンピュータ: 8コアと10コアGPU、8GB ユニファイドメモリ、512GB SSDスト レージ、ギガビット Ethernet、iPhone や iPad との連係機能 95,768円 （13％オフ） Amazonで見る PR PR

Apple 2023 Mac mini M2 Pro チップ搭載デスクトップコンピュータ: 10コアCPUと16コアGPU、16GB ユニファイドメモリ、512GB SSDストレージ、ギガビット Ethernet、iPhone や iPad との連係機能 171,515円 （7％オフ） Amazonで見る PR PR

モバイルゲームの遊び心地が臨場感あふれるものになる「iPhone 15 Pro Max 1TB」がお得に購入できるチャンス！

iPhone 15 Pro Max 1TB ナチュラルチタニウム 237,172円 （5％オフ） Amazonで見る PR PR

iPhone 15 Pro Max 512GB ホワイトチタニウム 206,869円 （6％オフ） Amazonで見る PR PR

iPhone 15 Pro Max 512GB ブラックチタニウム 206,869円 （6％オフ） Amazonで見る PR PR

iPhone 15 Pro Max 512GB ブルーチタニウム 206,869円 （6％オフ） Amazonで見る PR PR

ゲームや動画編集、資料作成もこれ1台でOK。「2021 iPad mini」が22％オフとお得な価格で販売中！

2021 Apple iPad mini (Wi-Fi, 256GB) - スペースグレイ 86,800円 （22％オフ） Amazonで見る PR PR

Apple 2021 iPad mini (Wi-Fi + Cellular, 64GB) - パープル 96,800円 （13％オフ） Amazonで見る PR PR

Apple 2021 iPad mini (Wi-Fi + Cellular, 64GB) - ピンク 96,800円 （13％オフ） Amazonで見る PR PR

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また、これから始まる予定のタイムセールは、以下のリンクから見ることができますよ。気になるアイテムを見つけたら「ウォッチする」をクリック！ タイムセール開始時にプッシュ通知をもらえます。

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＞＞ウォッチリストの使い方について

Source:「Amazon FashionポイントDeal祭り」