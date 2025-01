スマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』のを手掛ける「PGA」

PGAより、iPhone 16、iPhone 16 Pro、iPhone16 Plus、iPhone 16 Pro Max対応の手帳型カバー計16色が展開されています☆

PGA「iPhone 16用 フリップカバー」

価格:各3,480円(税込)

サイズ:4種類(iPhone 16、iPhone 16 Pro、iPhone16 Plus、iPhone 16 Pro Max対応)

カラー:16種

販売店舗:Dtimes公式通販「Dtimes store」Amazon店など

PGAより、iPhone 16、iPhone 16 Pro、iPhone16 Plus、iPhone 16 Pro Max対応の手帳型カバーが登場!

通勤通学やお買い物に便利なカードポケットや、ショルダーストラップを取り付けするのに最適なストラップホール付きです。

横向きのスタンドとしても使えるので、動画を見る際に便利です。(ダブルフリップカバーは不可)

ダブルフリップカバーのフリップ部分の外側には、もうひとつカードポケットが付いています。

フリップカバー [ブルー]

深い青のフリップカバー。

ベルトのブラウンがアクセントになっています。

内側は、2トーンのブラウンが使われています。

シーンを問わず使いやすい、落ち着いたデザインのカバーです。

フリップカバー [ブラック]

ブラックの手帳型iPhoneケース。

様々な服装や持ち物に合わせやすいデザインです。

ベルトや内側は、濃いブラウン。

落ち着いたトーンのiPhoneカバーです。

フリップカバー [ダスティピンク]

華やかなピンクのiPhoneカバー。

ベルト部分はブラウンです。

内側は2トーンのブラウンです。

フリップカバー [サフィアーノ調/ベージュ]

年代や性別を問わず使いやすい、やわらかい色合いのベージュ。

金色のロゴ入りプレートがあしらわれています。

ベルト部分や内側には、グレーが使われています。

フリップカバー [サフィアーノ調/グレー]

明るめのグレーのiPhoneカバー。

ベルト部分は少し暗めのグレーがセレクトされています。

内面にもグレーが使われた、統一感のあるデザインがポイントです。

フリップカバー [サフィアーノ調/ピンク]

薄いピンクのiPhoneケース。

金色のロゴ入りプレートがアクセントになっています。

内側やベルトにはグレーが使われた、優しいカラーリングのiPhoneカバーです。

フリップカバー [フェルト/ブラック]

フェルト生地を使ったiPhoneケース。

柔らかで優しい感触のフェルト生地はクッション性にも優れています。

内側には、黒のレザーが使われています。

フリップカバー [フェルト/グレー]

グレーのフェルト生地を使ったiPhoneカバー。

レザー部分はブラウンと、温かみのあるデザインです。

フリップカバー [キャンバス/チャコールグレー]

丈夫で水濡れにも強いキャンバス生地(ポリエステル素材)を使った、チャコールグレーのiPhoneケース。

内側も、キャンバス生地が使われています。

ベルト部分はレザーです。

フリップカバー [キャンバス/ベージュ]

キャンパス生地を使った、上品な色合いのiPhoneケース。

ベルト部分もベージュ、内側はグレーと、落ち着いたデザインです。

iPhone 16用 フリップカバー [キャンバス/ライトグレー]

ライトグレーのキャンバス生地を使ったデザイン。

レザーに採用された明るいベージュがアクセントカラーになっています。

内側には濃いグレーが使われている、グレー系カラーで統一されたデザインです。

フリップカバー [キャンバス/カーキ]

カーキのキャンパス生地のiPhoneカバー。

ファッションや持ち物の差し色になりそうな色味です。

シックな色合いが好きな方におすすめのデザインです。

フリップカバー [ナイロンメッシュ調/ブラック]

ナイロンメッシュ調のフリップカバー。

軽さと耐久性を兼ね備えたカバーです。

ベルトやロゴなど、全てブラックで統一されています。

ダブルフリップカバー [グレー]

ふたつのフリップで収納力がアップしたiPhoneカバー。

上品なグレーとゴールドの金具の相性が抜群です。

年齢や性別、シーンを問わず使いやすいデザインです。

ダブルフリップカバー [ピンク]

優しいピンクのiPhoneケース。

コーディネートや持ち物に、華やかさをプラスしてくれます。

内側にはグレーが使われています。

ダブルフリップカバー [ベージュ]

少し暗めのベージュ。

大人っぽく、高級感のあるカラーです。

どんなカラーのお洋服にも合わせやすい色味です。

全16種類のデザインで展開される、iPhone 16対応の手帳型ケース。

PGAの「iPhone 16用 フリップカバー」は、Dtimes公式通販「Dtimes store」Amazon店などにて販売中です。

