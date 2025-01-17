Ì¾ÁÒ½á¡¡¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¾®ÎÓ¤Ò¤È¤ß¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ò¸«³Ø¤·¤¿·Ð¸³¡Ö¥Æ¡¼¥×¤Ë¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÇÌÓ¤ò½ñ¤¤¤Æ¡Ä¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¡×¤ÎÌ¾ÁÒ½á¡Ê56¡Ë¤¬16Æü¿¼Ìë¤ËMC¤òÌ³¤á¤ë¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¥¿¥í¥¦¡Á¥¹¥¿¡¼¶á¶·¡ÊÈë¡ËÊó¹ð¡Á¡×¡ÊÌÚÍË¿¼Ìë0¡¦00¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¡È¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¾®ÎÓ¤Ò¤È¤ß¤Î»£±Æ¸½¾ì¤ò¸«³Ø¤·¤¿·Ð¸³¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤ÎÈÖÁÈ¥²¥¹¥È¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æ°ìÀ¤¤òÉ÷óÓ¡Ê¤Õ¤¦¤Ó¡Ë¤·¤¿¾®ÎÓ¤Ò¤È¤ß¤Èºù¼ù¥ë¥¤¡£Ì¾ÁÒ¤Ï¡¢¾®ÎÓ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÄ¶ÍÌ¾¿Í¤Ç¡¢´é¤¬¤á¤Á¤ã¤¯¤ÁÇä¤ì¤Æ¤ÆÂè°ì¿Í¼Ô¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö²¶1²ó¡¢¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡¢»£±Æ¸½¾ì¤Ë¡£ÈÖÁÈ¤Î´ë²è¤Ç¡£¡Ê¾®ÎÓ¤Ï¡Ë³Ð¤¨¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Í¥×¥Á¥å¡¼¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥¸¥å¥ó¥«¥Ã¥Ä¤Î»þ¤ä¤«¤é¡×¤È¼«¿È¤ÎÇä¤ì¤ëÁ°¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¤¡¢¡Ö¥í¥±¤Ç¤É¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤ËAV¤ò»£¤Ã¤Æ¤ë¤«¤Ã¤Æ¤Î¤¾¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¦´ë²è¤Ç¡£Åö»þ¡¢ËÜÈÖ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤À¤«¤é¡¢¤³¤³¡Ê¸Ô´Ö¡Ë¤Ë¥â¥¶¥¤¥¯¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó¡£¥Æ¡¼¥×Å½¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Î¥Æ¡¼¥×¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ÇÌÓ¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¾®ÎÓ¤â¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤¦¤Ç¤¹¡×¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤ËÌ¾ÁÒ¤Ï¡Öµ¿»÷¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¡¢À¨¤¤µ¤»ý¤Á¤è¤µ¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¿¤«¤é¡¢À¨¤¤¤Ê¤³¤ÎÊý¤Ã¤Æ¡×¤ÈÅö»þ¡¢¶Ã¤¤¤¿¤³¤È¤ò»×¤¤¤À¤¹¤è¤¦¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£