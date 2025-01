ONE OK ROCK『NO MUSIC, NO LIFE.』ポスター意見広告シリーズに登場！アルバム『DETOX』リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「クソのつかないジジイ、ババアに 僕らはなるべきだ!」(ONE OK ROCK)

ONE OK ROCKが、タワーレコードの『NO MUSIC, NO LIFE.』意見広告シリーズ最新版に登場する。

2025年に結成20周年を迎えるONE OK ROCKは、約2年半ぶりとなる11枚目のアルバム『DETOX』を2月21日にリリース。ポスターは、2月20日より、タワーレコードおよびTOWER RECORDS mini全店にて順次掲示される。

アルバム『DETOX』は、2024年に発表してきた「Delusion:All」「Dystopia」を含む全11曲を収録。大規模なワールドツアーで実績を積んできたONE OK ROCKによる、現代社会に向けて放つ強いメッセージが詰め込まれた作品となっている。

さらにブックレットのために描き下ろされたオリジナルストーリーも掲載。パッケージ全体で楽しめるロックアルバムとなっている。なお、今回はインターナショナルバージョンもリリース。世界からの反響にも注目だ。

なおONE OK ROCKの『NO MUSIC, NO LIFE.』ポスターへの出演は、2011年9月、2022年9月に続き単独で3度目(※2017年1月制作の『AIR JAM 2016』の集合写真にも参加)。

リリース情報

2025.02.21 ON SALE

ALBUM『DETOX』

『NO MUSIC, NO LIFE.』公式サイト

https://nomusicnolife.jp/

ONE OK ROCK OFFICIAL SITE

https://www.oneokrock.com/jp/