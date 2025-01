TBSの朝を彩る情報番組『THE TIME,』のオリジナルキャラクター”シマエナガちゃん”の初めてのテーマカフェ『「THE TIME,」シマエナガちゃん カフェ』が期間限定でオープン!

「シマエナガちゃん」をイメージしたメニューや、カフェオリジナルグッズが登場します☆

BOX cafe&space GEMS渋谷店『「THE TIME,」シマエナガちゃん カフェ』

開催期間:2025年1月30日(木)〜3月2日(日)

開催場所:BOX cafe&space GEMS渋谷店(東京都渋谷区渋谷3丁目27−11GEMS渋谷3階)

予約方法:

・カフェサイトオープン:2025年1月17日(金)10:00 予約スタート:13:00〜

・予約金:550円(税込)※予約特典付き ※1申込につき、4席迄予約可

TBSテレビ(TBS系列)で、2021年秋から毎週月曜〜金曜日、あさ5:20から「ニッポンの朝が見える」をコンセプトに放送されている報道・情報番組『THE TIME,』

今回、スタジオやVTRに登場する番組マスコットキャラクター「シマエナガちゃん」の要素をたくさん盛り込んだテーマカフェが初開催されます。

カフェメニューのほか、カフェオリジナルグッズや特典なども登場し、初開催のカフェを盛り上げます!

事前予約特典

事前予約をし、カフェを利用すると「ポストカード」全3種から1枚が、ランダムでもらえます。

「シマエナガファミリー」の集合アートや、みんなでカフェを切り盛りしているもの、さらにえかきうたといった、かわいいデザインが揃っています。

カフェメニュー

フードメニューとして「シマエナガちゃん」「チビエナガ」をイメージしたバーガーやスープごはんがラインナップ。

ほかにもプリンなどのほか、『THE TIME,』のレインボーカラーをイメージしたモーニングプレートやパフェ、「シマエナガちゃん」の故郷であり、安住アナの出身地でもある北海道をイメージしたおしるこなども提供されます。

「シマエナガちゃん」や「シマエナガちゃん」ファミリーをイメージしたドリンクなど、見てるだけで癒され、SNS映えするメニューが楽しめるカフェです。

にっこりシマエナガちゃんバーガー

価格:1,590円(税込)

にっこりしたシマエナガちゃんが巣に籠っているような白いバンズのハンバーガー。

コロッケとチーズマカロニでグラタン風のお味です。

ぶくぶくスープごはん

価格:1,590円(税込)

ほっとあたたまる明太豆乳スープと「シマエナガちゃん」&「チビエナガちゃん」をイメージしたおにぎりセット。

温泉をイメージしたスープに「シマエナガちゃん」たちを入れて味わうメニューです。

朝だよ〜プレート

価格:1,490円(税込)

華やかな見た目のモーニングプレート。

『THE TIME,』のレインボーカラーを様々な食材でイメージしています。

THE TIME,といえばボクだよね

価格:1,390円(税込)

フルーツやヨーグルトアイスが入った「THE TIME,といえばボクだよね」

『THE TIME,』のレインボーカラーをイメージしたパフェの上にちょこんとドヤ顔の「シマエナガちゃん」がいます☆

ぽかぽかおしるこ

価格:990円(税込)

「シマエナガちゃん」の故郷であり、『THE TIME,』の総合司会を務める安住紳一郎アナウンサーの出身地でもある北海道をイメージした白あんのカボチャ入りおしるこ。

「シマエナガちゃん」をイメージした白玉と一緒に味わうことができます。

7:30プリン

価格:890円(税込)

「シマエナガちゃん」がかわいいフォルムのみるくプリンになった「しちじさんじゅっぷりん」

中にはストロベリーアイスやチョコクリスピーなどが入っています。

「シマエナガちゃん」がハウスから出てくるシーンを再現したビジュアルにも注目です☆

すっぽりフロート

価格:990円(税込)

「シマエナガちゃん」がマグカップにすっぽり入った、かわいいドリンク。

アイスで「シマエナガちゃん」のお顔を再現した乳酸菌フロートです。

つるつるドリンク

価格:890円(税込)

「シマエナガちゃん」がスケートでつるつる転んじゃったシーンを切り取った、ユニークなドリンク。

クリームでスケートリンクをイメージした、ライチ風味の一杯です。

シマエナガちゃんファミリーのホッとココア

価格:890円(税込)

「シマエナガちゃん」ファミリーに癒される、寒い季節にぴったりなホッとココア。

どの絵柄がくるかはお楽しみです☆

SIDE DRINK

価格:各690円(税込)

メニュー:ホットコーヒー、ホットティー、アイスコーヒー、アイスティー、コーラ、オレンジ、ジンジャエール

食事やデザートと一緒に楽しむ、サイドドリンクも販売されます。

※ワンオーダー対象外

オリジナルグッズ

『「THE TIME,」シマエナガちゃん カフェ』のアートを使用したオリジナルグッズを販売。

シマエナガちゃん一家をデザインした缶バッジやアクリルスタンドなどが展開されます。

缶バッジ(ランダム4種)

価格:660円(税込)

笑顔の「シマエナガファミリー」が揃う缶バッジ。

どの缶バッジが当たるかは、開けるまでのお楽しみです。

アクリルキーホルダー(ランダム4種)

価格:770円(税込)

ハウスから出てきた「シマエナガファミリー」のアクリルキーホルダー。

ボールチェーン付きなので、カバンや鍵などに付けられます☆

アクリルスタンド(全4種)

価格:各1,100円(税込)

全種類集めたくなるアクリルスタンドは、全部で4種類。

木の枝にとまる「シマエナガちゃん」たちをイメージさせる台座がポイントです。

「シマエナガちゃん」たちの魅力が詰め込まれた、初のテーマカフェ!

「THE TIME,」シマエナガちゃん カフェは、東京・渋谷にて、2025年1月30日(木)から3月2日(日)までの期間限定で開催です。

©TBS

※画像はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 北海道をイメージしたおしるこなどかわいい雑貨!「THE TIME,」シマエナガちゃん カフェ appeared first on Dtimes.