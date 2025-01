【T-SPARK ZONE 2025】開催期間:1月17日~19日開催時間:11時~18時 ※17日のみ19時まで会場:AKIBAカルチャーズZONE 4FイベントスペースCulZone入場料:無料※保護者同伴でない15歳未満の入場はお断りしております。

タカラトミーは、1月17日より開催のイベント「T-SPARK ZONE 2025」にて、「メタモルバース」シリーズの新製品を展示している。

「メタモルバース」はタカラトミーとコトブキヤの共同企画で、マルチバース設定によりオリジナルキャラクターや「ゾイド」、「トランスフォーマー」が登場予定。今回展示された「MV-01 斬山碧×ブレードライガー」は、オリキャラの斬山碧と“バディアーマー”として連れているゾイド「ブレードライガー」がセットになっている。今回、交換用の表情パーツや手首パーツなどのオプションも公開された。発売時期や価格は未定で、今後の続報が期待される。

(C) TOMY (C) ShoPro

(C) KOTOBUKIYA