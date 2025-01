レブロンがKD超えでウェスト2位に浮上／NBAオールスター2025 ファン投票途中経過第3弾

1月17日(現地時間16日、日付は以下同)。NBAは、2月17日にゴールデンステイト・ウォリアーズのホームアリーナ、チェイス・センターで開催される「NBAオールスターゲーム2025」のファン投票途中経過第3弾を発表した。

第1、2回に続いてウェスタン・カンファレンスではデンバー・ナゲッツのニコラ・ヨキッチがトップ、イースタン・カンファレンスではミルウォーキー・バックスのヤニス・アデトクンボがリーグ最多の得票数を獲得。

ウェストのフロントコート部門では、ロサンゼルス・レイカーズのレブロン・ジェームズがKDことケビン・デュラント(フェニックス・サンズ)を抜いて2位に浮上。NBA歴代最多となる20回の選出を誇る40歳の“キング”が得票数を伸ばしている。

ファン投票は1月21日午後1時59分まで。24日にオールスターゲームのスターター、31日にリザーブ枠の選手たちが発表予定。両カンファレンスのスターターに入る5選手は、ファン(投票の50パーセント)、現役のNBA選手(25パーセント)、バスケットボールメディア(25パーセント)の投票で決定。リザーブの7選手はNBAのヘッドコーチ(HC)たちの投票によって選ばれる。

17日に発表された「NBAオールスターゲーム2025」のファン投票途中経過第3弾で、各カンファレンスのフロントコート部門、ガード部門でトップ10入りした選手たちとその得票数は下記のとおり。



※以降チーム名は略称、カッコ内の順位は第2弾のもの

Giannis Antetokounmpo and Nikola Jokić lead their respective conferences in the third fan returns of #NBAAllStar Voting presented by AT&T.

Fans account for 50% of the vote to decide All-Star starters. Players and a media panel account for 25% each. pic.twitter.com/FBGGd00GB2

- NBA Communications (@NBAPR) January 16, 2025