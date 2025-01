Vaundy、小袋成彬、優里、INI、幾田りら、[Alexandros]……注目新譜6作をレビュー

New Releases In Focus 毎週発表される新譜の中から注目作品をレビューしていく連載「New Releases In Focus」。今回はVaundy「走れSAKAMOTO」、小袋成彬「Zatto」、優里「DiNA」、INI「Make It Count」、幾田りら「百花繚乱」、[Alexandros]「金字塔」の6作品をピックアップした。(編集部)

Vaundy「走れSAKAMOTO」 Vaundyの新曲「走れSAKAMOTO」は、TVアニメ『SAKAMOTO DAYS』(テレビ東京系)オープニングテーマ。オルタナ直系のストレンジで鋭利なギターフレーズから、心地よい疾走感に貫かれたバンドサウンドへと移行。ポップに広がっていくサビのメロディや意外性に溢れた展開を含め、Vaundy特有の構築的なセンスが存分に発揮されたこの曲は、日常と非日常を独特のバランス感覚で描いた『SAKAMOTO DAYS』の世界と完璧にリンクしている。抑制と解放を巧みに使い分けるボーカルも、この楽曲の説得力の大きな理由だろう。歌詞のメインイメージも主人公の坂本太郎なのだが、特に〈殺伐を溌溂で刺す店長に勝つ策略を/否デブに説法〉というラインは、坂本のキャラと本作のストーリーを端的に射抜いていて、上手いなあ! と思わず笑ってしまった。(森)

小袋成彬「Zatto」 前作『Strides』(2021年10月)以来、約3年3カ月ぶりのニューアルバム『Zatto』。ロンドンのジャズミュージシャンたちとセッションを重ねて制作されたという本作を象徴している楽曲の一つが、タイトルトラック「Zatto」だろう。冒頭は生ドラムのビートだけでたっぷり20秒。そこに〈五月雨燻む街/人生が咲き乱れ〉からはじまるボーカルが乗り、鍵盤やコーラス、ワウギターなどが絡み合う。その後もホーンのリフーー『カインド・オブ・ブルー』を想起させるーーピアノ、弦なども加わり、約6分の間にジャズ、ソウル、ファンク、現代音楽などの要素が美しいタペストリーを作り上げる。構築感とインタープレイの見事な融合。時間と手間を惜しまず、丁寧に作られたことがはっきりと感じ取れる。(森)

優里「DiNA」 1月3日にYouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』の2025年第一弾として初披露された新曲。〈靴下を脱ぎっぱなしにする癖も〉と、かなり所帯じみた歌い出しでありながら、あ、優里の世界だ、と一発でわかる。この人の声が持つ、耳を澄まさずにはいられない切実さのようなものが溢れ出しているのだ。この新曲は名曲「ドライフラワー」の系譜にある終わった恋の歌。残る記憶をDNAになぞらえ、今も埋まらない喪失感を綴っていく。ただ、いない誰かが今もどこかで元気でいるとすれば、それは〈私と暮らした遺伝子の/おかげなんですね〉などと語るところは、成長した子供を送り出す母の歌、もしくは配偶者を亡くした人の歌とも解釈できる。若者たちの恋愛だけではない、深い愛の歌である。(石井)

INI「Make It Count」

TVアニメ『どうせ、恋してしまうんだ。』(TBS、BS11ほか)オープニング主題歌となる新曲。作曲はJay Hong、Tea Muの手によるもので、音数を控えめに展開するトラックは現代的。しかしトレンドをゴリ押しする貪欲さよりも、聴きやすさ、透明感、さりげない品の良さを際立たせたもの。メロディにもポップスとしての耐久性が光る。またLauren Kaoriによる歌詞は、性別を感じさせる言い回しをあえて避けているようで、INI楽曲として成立するが、アニメの主人公・西野水帆の想いと重なるフレーズも多数散りばめられている。いわゆるラブソングとは似て非なる内容は、儚い青春の空気そのものを指しているのだろう。キラキラした残像がいつまでも残る一曲だ。(石井)

幾田りら「百花繚乱」『薬屋のひとりごと』第2期ノンクレジットオープニング | 幾田りら「百花繚乱」 バウンシーなベースラインと精密なリズムアレンジ、そして、〈ゆらゆらり/はらはらり〉という雅な響きをたたえたリリック。洋楽的なトラックメイクと日本のポップスに根ざしたメロディが共存した「百花繚乱」は、TVアニメ『薬屋のひとりごと』(日本テレビ系ほか)第2期オープニングテーマとして書き下ろされた楽曲だ。サビで“これぞJ-POP!”なキャッチーな旋律を響かせたと思えば、意外性に溢れた転調・展開でリスナーを奇想天外な世界へと導く。このセンスと技術もまた、リスナーを惹きつける力、何度もリピートしたくなる中毒性になっている。YOASOBIでの活動を通して得たものがシンガーソングライターとしての音楽性の向上につながる。今の彼女は、そんな豊かな循環のなかにいるようだ。(森)

[Alexandros]「金字塔」『プライベートバンカー』毎週木曜よる9時放送 主題歌PR公開!★主題歌:「金字塔」/ [Alexandros] ドラマ『プライベートバンカー』(テレビ朝日系)主題歌となる書き下ろし新曲。ドラムソロかと思うほど手数の多いドラムフレーズから始まり、イントロは爽やかに空を舞うエレキギター。このまま疾走系ロックナンバーが始まることを予感させるが、次の瞬間から音数は一気に激減し、歌をメインにじっくりと展開。一度オフにしておいたエネルギーがBメロで次第に高まっていき、ようやくサビのカタルシスへと到達するのだ。華麗なる一族に巻き起こる資産争い。ハラハラドキドキのドラマ内容を示唆するためにアレンジを練り上げたのだろうが、愛憎劇とは一線を画すのが彼らの流儀。あくまでも開放的なムードをキープしているから余韻はどこまでも心地よい。(石井)