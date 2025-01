【「サイバーパンク2077」他 公式ライセンス“スカジャン”】1月17日 発売価格:各27,500円

カイタックファミリーは、「サイバーパンク2077」などの公式ライセンス“スカジャン”を1月17日11時より通販サイト「BLACK BALLOON MARKET」にて販売開始した。

「サイバーパンク2077」のほか、「サイバーパンク: エッジランナーズ」、「カップヘッド」、「デッドバイデイライト」の全4種がラインナップする。価格は各27,500円。

「Cyberpunk 2077 (サイバーパンク2077)」

サイズ:M/L/LL

Price:27,500円

「Cyberpunk 2077(サイバーパンク2077)」は、巨大都市ナイトシティを舞台に、謎めいたインプラントを追うことになった主人公“V(ヴィー)”を操るオープンワールドRPG。

「Cyberpunk: Edgerunners(サイバーパンク: エッジランナーズ)」

サイズ:M/L/LL

価格:27,500円

「Cyberpunk: Edgerunners(サイバーパンク: エッジランナーズ)」は、テクノロジーと人体改造が一般化した巨大都市で、多くの犠牲を払い困難を乗り越えながらアウトローの傭兵すなわち“サイバーパンク”の道を歩んだ少年の物語を追う、10話構成のオリジナルアニメーションシリーズ。

「CUPHEAD(カップヘッド)」

サイズ:M/L/LL

価格:27,500円

「CUPHEAD(カップヘッド)」は、1930年代のカートゥーンからインスパイアされたラン・アンド・ガンゲーム。伝統的な手描きのセルアニメーション、水彩画の背景、オリジナルのジャズ録音など、当時と同じ手法で細部まで再現されている。

「Dead by Daylight(デッドバイデイライト)」

サイズ:M/L/LL

価格:27,500円

「Dead by Daylight (デッドバイデイライト)」は知恵と度胸の試される残酷なゲーム性で、生存者4人と冷酷な殺人鬼1人が対決する非対称マルチプレイホラーゲーム。

