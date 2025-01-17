Çß¸¶Íµ°ìÏº¡õÀ¾»³¹¨ÂÀÏ¯¡¢¡ØÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉôLOVE¡ª¡Ù¤ÇÆÀ¤¿¡Èºâ»º¡É¤È10Ç¯¤ÎÀ®Ä¹¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë
¡¡2025Ç¯¤Ë10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¡ØÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥ª¡¼¥ë¿·ºî¥«¥Ã¥È¤ÎºÇ¿·ºî¤È¤Ê¤ë·à¾ìÈÇ¡ØÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉôETERNAL LOVE¡ª¡Ù¤¬¡¢1·î24Æü¤Ë¸ø³«¡£È¢º¬Í´ð¡¢Í³ÉÛ±¡±ì¡¢µ´ÅÜÀîÇ®»Ë¡¢ÌÄ»ÒÎ²²«¡¢Â¢²¦Î©¤éËÉ±ÒÉô¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥Ð¥È¥ë¥é¥ô¥¡¡¼¥º¤Ë¥é¥Ö¥á¥¤¥¥ó¥°¤·¤Æ¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¨¤ËÄ©¤àÊª¸ì¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡£¥¯¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡ª¤Ç¤Ï¤³¤ÎÅÙ¡¢Í³ÉÛ±¡Ìò¤ÎÇß¸¶Íµ°ìÏº¡¢µ´ÅÜÀîÌò¤ÎÀ¾»³¹¨ÂÀÏ¯¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡£¤³¤Î10Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¤ª¸ß¤¤¤Î°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¡¢¤Þ¤¿À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤ÎÀ®Ä¹¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ê¤É¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇß¸¶Íµ°ìÏº¡õÀ¾»³¹¨ÂÀÏ¯¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼»£¤ê¤ª¤í¤·¤¬ËþºÜ¡ª
¢£10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âËÉ±ÒÉô¤Î´Ø·¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡ºîÉÊ¤Î¡È¥Î¥ê¡É¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ
¡½¡½Í³ÉÛ±¡¤Èµ´ÅÜÀî¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ë¹áÊÝ²¹Àô¤È¤Î¥³¥é¥Ü°ÊÍè¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤È¤Î¤³¤È¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
À¾»³¡§¤½¤Î»þ¤Ï±é¤¸¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¤¥ï¡¼¥É¿ô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Çß¸¶¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î°Ë¹áÊÝ²¹Àô¥³¥é¥Ü¤Î»þ¤â¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Î¡ØÃÏµåËÉ±ÒÉô¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë²»¶Á´ÆÆÄ¤«¤é¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¹â¹»À¸¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÀ¼¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢10Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤â¤Ã¤ÈÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÄ´À°¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢º£²ó¤Î·à¾ìÈÇ¤Ï¼ÂºÝ¤ÈÆ±¤¸¤¯10Ç¯·Ð¤Ã¤¿ÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
Çß¸¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºîÃæ¤Ç¤Ï¼ã¤¤º¢¤ò±é¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïµ¤¹ç¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£´ðËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
À¾»³¡§10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤ÉÃÏÂ³¤¤ÎÊª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀÎ¤Î´¶³Ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³Á°¤ËÁ´¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¤¹¤´¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢¡ÖÀ¼¤â±éµ»¤â¼ã¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²»¶Á´ÆÆÄ¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Îº¢¤Îµ´ÅÜÀî¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÆÏ¤±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦´ÆÆÄ¤È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾ðÊó²ò¶Ø»þ¡¢Çß¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¸½¾õÁ´¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Çß¸¶¡§ÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤Ë¼çÂê²Î¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡Ö·àÃæ¤â¸½¼Â¤ÈÆ±¤¸¤¯10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡© ¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÂæËÜ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÃÏµåËÉ±ÒÉô¡Ù¤Î¡È¥Î¥ê¡É¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È²û¤«¤·¤¯´¶¤¸¡¢¤Þ¤¿½ê¡¹¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÙ¤«¤¤¥®¥ã¥°¤ä¥É¥¿¥Ð¥¿´¶¤¬²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢°Â¿´´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
À¾»³¡§¶Ã¤¯ÆâÍÆ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ËÉ±ÒÉô¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ê¡¢¤È¡£³ØÀ¸»þÂå¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢Â´¶È¤·¤¿¤é¥Ñ¥Ã¥¿¥ê´Ø·¸¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é5¿Í¤Î´Ø·¸ÃÍ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í´ð¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¡¢ºÆ¤ÓËÉ±ÒÉô¤È¤·¤ÆÀï¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢5¿Í½¸¤Þ¤ì¤Ð²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½À¾»³¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¡Ö¶Ã¤¯ÆâÍÆ¡×¤Ï¡¢5¿Í¤Î¡È10Ç¯¸å¤Î»Ñ¡É¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾»³¡§µ´ÅÜÀî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±ì¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¾å¼ê¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¤â¾å¼ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¡¢À®¸ù¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
Çß¸¶¡§¿ÍÀ¸¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Î¤«¤ËÍ³ÉÛ±¡¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤âÀ¾»³¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖÍ³ÉÛ±¡¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¤Ï¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¦Å¸³«¤Ç¡¢Ì´¤ò²õ¤¹´¶¤¸¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¡ØËÉ±ÒÉô¡Ù¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¡Èºâ»º¡É¤Ë
¡½¡½¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤ª2¿Í¤âÀ¼Í¥¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÄ©¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¼«¿È¤Ç´¶¤¸¤¿ÊÑ²½¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À¾»³¡§¼Â¤Ïº£²ó¡¢¼ýÏ¿Æü¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¤¡¢ËÍ¤À¤±¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÏ¿¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØËÉ±ÒÉô¡Ù¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ã¤ÆÃÄÂÎ·Ý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ°ì½ï¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ò1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡© ¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Æ¤¤¤¿4¿Í¤Î²»À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Á³¤ÈÂ©¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
Çß¸¶¡§ËÍ¤Ï¤½¤ÎÀ¾»³¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤Þ¤À´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·à¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤âÀ¾»³¤µ¤ó¤Î¸À¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢4¿Í¤ÇÏ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ÎÂ©¤Î¹ç¤ï¤»Êý¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î¸À¤¤Êý¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¼«Á³¤È¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀÎ¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«µ¤¤Ë¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥·¡¼¥ó¤´¤È¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤È¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂ©¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç´¶¤¸¤¿ÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡© Îã¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°õ¾Ý¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
Çß¸¶¡§°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¾»³¤µ¤ó¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯Á°¤Ï¥Í¥¤¥ë¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£
À¾»³¡§ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡¡¤¸¤ã¤¢ËÍ¤âÇß¸¶¤µ¤ó¡£10Ç¯Á°¤Ï¤ª¤Ç¤³½Ð¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
Çß¸¶¡§´°Á´¤Ë»þÂå¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾»³¡§¡ØËÉ±ÒÉô¡Ù¤Î²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢10Ç¯Á°¤Ï¤ß¤ó¤ÊÁ°È±½Å¤á¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Çß¸¶¡§º£¸«¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥µ¤¯´¶¤¸¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê10Ç¯Á°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡ØÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉô¡Ù¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¦ÆÀ¤¿·Ð¸³¤Ç¡¢º£¤ÎÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¾»³¡§¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï°Ê³°¤â³Ø¤Ù¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤À¤±´èÄ¥¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Çß¸¶¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡£º£¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸åÇÚ¤Ë¤Ï¡Öº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾»³¡§¼ÂºÝ¤ËËÍ¤¿¤Á¤âÀèÇÚÊý¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¤Í¡£¡ØËÉ±ÒÉô¡Ù¤Ï¥²¥¹¥È²ø¿Í¤ò±é¤¸¤ëÊý¡¹¤¬¤È¤Æ¤â¹ë²Ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¤½¤ó¤ÊÀèÇÚÊý¤È³Ý¤±¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ïºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Çß¸¶¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤ÆÌ¾Á°¤Î¤¢¤ëÌò¡¢À¾»³¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ30Ê¬¥¢¥Ë¥á¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡ØÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤ª2¿Í¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Çß¸¶¡§¼ã¤¤À¼Í¥¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¡ØËÉ±ÒÉô¡Ù¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í³ÉÛ±¡¤ÏÂÕÂÆ¤ÊÀ³Ê¤ÇÏÃ¤·Êý¤âµ¤¤À¤ë¤²¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ö¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¤½¤ó¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ë±é¤¸¤¿Ìò¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¼«¿È¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤Ê¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤â¤·ºÇ½é¤Ë¸µµ¤¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤Æ¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¶ìÏ«¤·¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£Í³ÉÛ±¡¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤ë±éµ»¤â¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¾»³¡§ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·Ê¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£
Çß¸¶¡§¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¡©
À¾»³¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤¦¡Ä¡Ä¡£
Çß¸¶¡§¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¾»³¡§·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºîÉÊ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ë¤â¤Î¤À¤È³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤â¤Ê¤¤Ìò¤Ç¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡Ä¡Ä¡£
Çß¸¶¡§¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
À¾»³¡§µÞ¤Ë¤¹¤´¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤ó!?
Çß¸¶¡§µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾»³¡§¤â¤Á¤í¤ó¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢ÃË»Ò1¤È¤«Å¨1¤ß¤¿¤¤¤ÊÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥ô¤ÊÊý¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢½é¤á¤Æ¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Ï¤É¤ÎÌò¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¡ØËÉ±ÒÉô¡Ù¤Î¤¢¤È¤Î¸½¾ì¤Ç¥â¥ÖÌò¤ò±é¤¸¤¿¤é¤¹¤´¤¯Ë«¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤ª¼Çµï¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤Í¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØËÉ±ÒÉô¡Ù¤ÏËÍ¤ÎÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÊÆÅÄ²Ì¿¥¡¡¼Ì¿¿¡§µÈÌî¸ËÇ·²ð¡Ë
¡¡·à¾ìÈÇ¡ØÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉôETERNAL LOVE¡ª¡Ù¤Ï¡¢1·î24Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£
¢£10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âËÉ±ÒÉô¤Î´Ø·¸¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡ª¡¡ºîÉÊ¤Î¡È¥Î¥ê¡É¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ
¡½¡½Í³ÉÛ±¡¤Èµ´ÅÜÀî¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡¢°Ë¹áÊÝ²¹Àô¤È¤Î¥³¥é¥Ü°ÊÍè¡¢¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤È¤Î¤³¤È¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë±é¤¸¤Æ¤ß¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤¿¤«¡©
À¾»³¡§¤½¤Î»þ¤Ï±é¤¸¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¡¢¤È¤Æ¤â¾¯¤Ê¤¤¥ï¡¼¥É¿ô¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£
Çß¸¶¡§¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤â¡¢¤½¤Î°Ë¹áÊÝ²¹Àô¥³¥é¥Ü¤Î»þ¤â¿ôÇ¯¤Ö¤ê¤Î¡ØÃÏµåËÉ±ÒÉô¡Ù¤Î¼ýÏ¿¤Ç¡¢¤½¤Î»þ¤Ë²»¶Á´ÆÆÄ¤«¤é¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡Ö¤ª¤Ã¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¹â¹»À¸¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òËº¤ì¤º¤Ë¡ª¡×¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤â¤È¤â¤ÈÀ¼¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢10Ç¯Á°¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¤â¤Ã¤ÈÄã¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡¢¤½¤ÎÄ´À°¤¬¤È¤Æ¤âÆñ¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢º£²ó¤Î·à¾ìÈÇ¤Ï¼ÂºÝ¤ÈÆ±¤¸¤¯10Ç¯·Ð¤Ã¤¿ÀßÄê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢±é¤¸¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¡©
Çß¸¶¡§¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¤½¤³¤Ï¥ê¥¢¥ë¤Ë¤Ç¤¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢ºîÃæ¤Ç¤Ï¼ã¤¤º¢¤ò±é¤¸¤ë¥·¡¼¥ó¤â¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤³¤Ïµ¤¹ç¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡£´ðËÜÅª¤Ê¤È¤³¤í¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÀÎ¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Ê¤¬¤é±é¤¸¤Þ¤·¤¿¤Í¡£
À¾»³¡§10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤ÉÃÏÂ³¤¤ÎÊª¸ì¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤·¤Ã¤«¤êÀÎ¤Î´¶³Ð¤ò»×¤¤½Ð¤·¤Æ±é¤¸¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢¥¢¥Õ¥ì¥³Á°¤ËÁ´¥·¥ê¡¼¥º¤ò¸«ÊÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀµÄ¾¡¢¤¹¤´¤¯ÃÑ¤º¤«¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¢¤È¡¢¡ÖÀ¼¤â±éµ»¤â¼ã¤¤¡ª¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢²»¶Á´ÆÆÄ¤«¤é¤â¤·¤Ã¤«¤ê¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÇ¯Îð¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Í¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤Îº¢¤Îµ´ÅÜÀî¤ò³§¤µ¤ó¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤ªÆÏ¤±¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤È¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¶á¤Å¤±¤ë¤è¤¦´ÆÆÄ¤È¥Ç¥£¥¹¥«¥Ã¥·¥ç¥ó¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¾ðÊó²ò¶Ø»þ¡¢Çß¸¶¤µ¤ó¤Ï¡ÖÍ½ÁÛ¤Î¤Ä¤«¤Ê¤¤ºîÉÊ¤Ê¤Î¤Ç¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¸½¾õÁ´¤¯Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËµÓËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤É¤¦»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
Çß¸¶¡§ÂæËÜ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯Á°¤Ë¼çÂê²Î¤Î¥ì¥³¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤«¤é¡Ö·àÃæ¤â¸½¼Â¤ÈÆ±¤¸¤¯10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¡×¤ÈÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡© ¤È¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤ÆÂæËÜ¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¡ØÃÏµåËÉ±ÒÉô¡Ù¤Î¡È¥Î¥ê¡É¤Ï¤³¤ó¤Ê´¶¤¸¤À¤Ã¤¿¤Ê¤¡¤È²û¤«¤·¤¯´¶¤¸¡¢¤Þ¤¿½ê¡¹¤Ë¶´¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ëºÙ¤«¤¤¥®¥ã¥°¤ä¥É¥¿¥Ð¥¿´¶¤¬²¿¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¯¤Æ¡¢°Â¿´´¶¤ò»ý¤Á¤Þ¤·¤¿¡£
À¾»³¡§¶Ã¤¯ÆâÍÆ¤â¤¢¤ê¤Ä¤Ä¡¢ËÉ±ÒÉô¤Î¤ß¤ó¤Ê¤Ï10Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¤½¤Î¤Þ¤Þ¤À¤Ê¡¢¤È¡£³ØÀ¸»þÂå¤ËÃç¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¤â¡¢Â´¶È¤·¤¿¤é¥Ñ¥Ã¥¿¥ê´Ø·¸¤¬ÅÓÀä¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤Ã¤Æ¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é5¿Í¤Î´Ø·¸ÃÍ¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Í´ð¤Î¥Ô¥ó¥Á¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤Æ¡¢ºÆ¤ÓËÉ±ÒÉô¤È¤·¤ÆÀï¤¦»Ñ¤ò¸«¤Æ¡Ö¤¹¤´¤¯ÎÉ¤¤¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÊÌ¡¹¤ÎÆ»¤òÊâ¤ó¤Ç¤Ï¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢5¿Í½¸¤Þ¤ì¤Ð²¿¤âÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½À¾»³¤µ¤ó¤¬¸À¤Ã¤¿¡Ö¶Ã¤¯ÆâÍÆ¡×¤Ï¡¢5¿Í¤Î¡È10Ç¯¸å¤Î»Ñ¡É¤â´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÎÀ®Ä¹¤ËÂÐ¤¹¤ë»×¤¤¤âÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
À¾»³¡§µ´ÅÜÀî¤Ï¡Ö¤½¤¦¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤ÈÇ¼ÆÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±ì¤Á¤ã¤ó¤ÏËÜÅö¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¿ÍÉÕ¤¹ç¤¤¤â¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¾å¼ê¤Ç¡¢¤É¤³¤Ç¤â¾å¼ê¤¯¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Æ¡¢À®¸ù¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤¢¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¡Ä¡Ä¡£
Çß¸¶¡§¿ÍÀ¸¤Ï¤½¤¦´ÊÃ±¤Ë¾å¼ê¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£³Î¤«¤ËÍ³ÉÛ±¡¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«¤ó¤À¾å¼ê¤¯¤¤¤¯¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ËÍ¤âÀ¾»³¤µ¤ó¤ÈÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¡ÖÍ³ÉÛ±¡¤ÏÀ®¸ù¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤³¤ó¤ÊÌ¤Íè¤¬ÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤è¤¦¤È¤Ï¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Ï°ã¤¦Å¸³«¤Ç¡¢Ì´¤ò²õ¤¹´¶¤¸¤¬ÎÉ¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¢£¡ØËÉ±ÒÉô¡Ù¤Ç¤Î·Ð¸³¤¬¡Èºâ»º¡É¤Ë
¡½¡½¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÈÆ±¤¸¤¯¡¢¤ª2¿Í¤âÀ¼Í¥¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤Ç¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÄ©¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²¿¤«¼«¿È¤Ç´¶¤¸¤¿ÊÑ²½¤Ê¤É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡©
À¾»³¡§¼Â¤Ïº£²ó¡¢¼ýÏ¿Æü¤ËÂÎÄ´¤òÊø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¤¡¢ËÍ¤À¤±¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤ËÏ¿¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØËÉ±ÒÉô¡Ù¤Î¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ã¤ÆÃÄÂÎ·Ý¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ°ì½ï¤Ë¥Ä¥Ã¥³¤ó¤À¤ê¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤ò1¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¹ç¤ï¤»¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡© ¤ÈÉÔ°Â¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Àè¤Ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤·¤Æ¤¤¤¿4¿Í¤Î²»À¼¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¼«Á³¤ÈÂ©¤¬¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤ò´¶¤¸¤¿½Ö´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
Çß¸¶¡§ËÍ¤Ï¤½¤ÎÀ¾»³¤µ¤ó¤ÎÀ®Ä¹¤ò¤Þ¤À´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢·à¾ì¤Ç´¶¤¸¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤¿¤À¡¢ËÍ¤âÀ¾»³¤µ¤ó¤Î¸À¤Ã¤¿´¶³Ð¤¬¤ï¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡¢4¿Í¤ÇÏ¿¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ÎÂ©¤Î¹ç¤ï¤»Êý¡¢¥»¥ê¥Õ¤Î¸À¤¤Êý¤Ê¤É¡¢ÊÌ¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¼«Á³¤È¹ç¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÀÎ¤ÏÂ¾¤Î¿Í¤Î¤³¤È¤Ê¤ó¤«µ¤¤Ë¤¹¤ëÍ¾Íµ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤·¡¢¥·¡¼¥ó¤´¤È¤ËÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢º£²ó¤Ï°Õ¼±¤·¤Ê¤¯¤È¤â¤ß¤ó¤Ê¤ÎÂ©¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ç¤Ï¤Ê¤¤ÉôÊ¬¤Ç´¶¤¸¤¿ÊÑ²½¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤«¡© Îã¤¨¤Ð¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°õ¾Ý¤È¤«¡Ä¡Ä¡£
Çß¸¶¡§°õ¾Ý¤ÎÊÑ²½¤Ç¤¤¤¦¤È¡¢¤ä¤Ï¤êÀ¾»³¤µ¤ó¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£10Ç¯Á°¤Ï¥Í¥¤¥ë¤Ê¤ó¤Æ¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤·¡£
À¾»³¡§ÌÜ¤Ë¤Ä¤¤¤¿¤â¤Î¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤¸¤ã¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡ª¡¡¤¸¤ã¤¢ËÍ¤âÇß¸¶¤µ¤ó¡£10Ç¯Á°¤Ï¤ª¤Ç¤³½Ð¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡£
Çß¸¶¡§´°Á´¤Ë»þÂå¤ÎÎ®¹Ô¤ê¤À¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾»³¡§¡ØËÉ±ÒÉô¡Ù¤Î²áµî¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Æ¤â¤é¤¦µ¡²ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢10Ç¯Á°¤Ï¤ß¤ó¤ÊÁ°È±½Å¤á¤Ç¤·¤¿¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Çß¸¶¡§º£¸«¤¿¤é¤Á¤ç¤Ã¤È¥À¥µ¤¯´¶¤¸¤¿¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡½¡½¤½¤ó¤Ê10Ç¯Á°¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î¡ØÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉô¡Ù¤Ç³Ø¤ó¤À¤³¤È¡¦ÆÀ¤¿·Ð¸³¤Ç¡¢º£¤ÎÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤ÎÃæ¤Ç³è¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
À¾»³¡§¥Ë¥³¥Ë¥³À¸ÊüÁ÷¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ç²Î¤Ã¤¿¤ê¡¢¥À¥ó¥¹¤ò¤·¤¿¤ê¡¢ËÜÅö¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¼Çµï°Ê³°¤â³Ø¤Ù¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ËÜÅö¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¥¬¥Ã¥Ä¤¬¤Ä¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¤À¤Ã¤¿¤éÀäÂÐ¤Ë¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¤¢¤ì¤À¤±´èÄ¥¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼ã¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
Çß¸¶¡§ËÜÅö¤Ë¤½¤¦»×¤¦¡£º£¤Ï¤â¤¦ÌµÍý¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¸åÇÚ¤Ë¤Ï¡Öº£¤Î¤¦¤Á¤Ë¤¤¤í¤¤¤í¤ä¤Ã¤È¤¤¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
À¾»³¡§¼ÂºÝ¤ËËÍ¤¿¤Á¤âÀèÇÚÊý¤«¤é¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤·¤Í¡£¡ØËÉ±ÒÉô¡Ù¤Ï¥²¥¹¥È²ø¿Í¤ò±é¤¸¤ëÊý¡¹¤¬¤È¤Æ¤â¹ë²Ú¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ã¤¤º¢¤Ë¤½¤ó¤ÊÀèÇÚÊý¤È³Ý¤±¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤Ïºâ»º¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½Çß¸¶¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤ÆÌ¾Á°¤Î¤¢¤ëÌò¡¢À¾»³¤µ¤ó¤Ï½é¤á¤Æ30Ê¬¥¢¥Ë¥á¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤¬¤³¤Î¡ØÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉô¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤ª2¿Í¤¬¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë»×¤¤¤òÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Çß¸¶¡§¼ã¤¤À¼Í¥¤µ¤ó¤«¤é¡Ö¡ØËÉ±ÒÉô¡Ù¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢Ã¯¤«¤Î¿´¤Ë»Ä¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò´ò¤·¤¯´¶¤¸¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Í³ÉÛ±¡¤ÏÂÕÂÆ¤ÊÀ³Ê¤ÇÏÃ¤·Êý¤âµ¤¤À¤ë¤²¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ö¤â¤Ê¤¤»þ´ü¤Ë¤½¤ó¤ÊÌò¤ò±é¤¸¤é¤ì¤¿¤³¤È¤âÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Îº¢¤Ë±é¤¸¤¿Ìò¤Ã¤Æ¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÂç¤¤¯´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¼«¿È¤¬¤½¤ó¤Ê¤Ë¸µµ¤¤Ê¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡Ê¾Ð¡Ë¡¢¤â¤·ºÇ½é¤Ë¸µµ¤¤Î¤¢¤ë¥¥ã¥é¤ò±é¤¸¤Æ¤½¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¤¹¤´¤¯¶ìÏ«¤·¤¿¤À¤í¤¦¤Ê¤È¡£Í³ÉÛ±¡¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¼«Ê¬¤ÎÉð´ï¤È¤Ê¤ë±éµ»¤â¸«¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¾»³¡§ËÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢·Ê¿§¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£
Çß¸¶¡§¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ë¡©
À¾»³¡§¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¡¢¤³¤¦¡Ä¡Ä¡£
Çß¸¶¡§¤É¤ó¤Ê·Ê¿§¤¬¤É¤¦ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤«¡©
À¾»³¡§·¡¤ê²¼¤²¤Æ¤¯¤ë¤Ê¤¡¡Ê¾Ð¡Ë¡£ºîÉÊ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ë¤â¤Î¤À¤È³Ø¤Ð¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¸½¾ì¤Ç¤·¤¿¡£Ì¾Á°¤â¤Ê¤¤Ìò¤Ç¥¢¥Õ¥ì¥³¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï¡Ä¡Ä¡£
Çß¸¶¡§¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤«¡©
À¾»³¡§µÞ¤Ë¤¹¤´¤¯Ê¹¤¤¤Æ¤¯¤ë¤¸¤ã¤ó!?
Çß¸¶¡§µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤é¡Ê¾Ð¡Ë¡£
À¾»³¡§¤â¤Á¤í¤ó¤ß¤ó¤Ê¤Çºî¤ë¤â¤Î¤À¤ÈÍý²ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Îã¤¨¤Ð¡¢ÃË»Ò1¤È¤«Å¨1¤ß¤¿¤¤¤ÊÌò¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È¥Í¥¬¥Æ¥£¥ô¤ÊÊý¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢½é¤á¤Æ¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºîÉÊ¤Ë¤Ï¤É¤ÎÌò¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤Â¸ºß¤Ê¤Î¤À¤Èµ¤¤Å¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¼ÂºÝ¡¢¡ØËÉ±ÒÉô¡Ù¤Î¤¢¤È¤Î¸½¾ì¤Ç¥â¥ÖÌò¤ò±é¤¸¤¿¤é¤¹¤´¤¯Ë«¤á¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ö¤ª¼Çµï¤Î¥¹¥¿¥ó¥¹ÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤è¤Í¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¡ØËÉ±ÒÉô¡Ù¤ÏËÍ¤ÎÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¤Î¹Í¤¨¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¡¢ËÜÅö¤ËÂçÀÚ¤ÊºîÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼èºà¡¦Ê¸¡§ÊÆÅÄ²Ì¿¥¡¡¼Ì¿¿¡§µÈÌî¸ËÇ·²ð¡Ë
¡¡·à¾ìÈÇ¡ØÈþÃË¹â¹»ÃÏµåËÉ±ÒÉôETERNAL LOVE¡ª¡Ù¤Ï¡¢1·î24Æü¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«¡£