羊文学、2ndフルアルバム『our hope』アナログ盤を再々アンコールプレス
羊文学のメジャー2ndフルアルバム『our hope』アナログ盤が再々アンコールプレスされることが決定した。
◆羊文学 画像
「光るとき」「マヨイガ」など全12曲が収録されたアルバム『our hope』は2022年にリリースされ、第15回CDショップ大賞2023 大賞“青”受賞したことでも話題に。今回3度目となるアンコールプレスが決定した。今回再販売されるアナログ盤はブラックヴァイナル2枚組となっており、本日1月17日より各ストアにて販売再開となった。
■メジャー2ndフルアルバム『our hope』アナログ盤
【LP】\4500+tax
予約リンク：https://fcls.lnk.to/ourhope_LP
▼Disc1
1. hopi
2. 光るとき (TVアニメ「平家物語」オープニングテーマ)
3. パーティーはすぐそこ
4. 電波の街
5. 金色
6. ラッキー (ahamoX music webキャンペーンソング)
▼Disc2
1. くだらない
2. キャロル
3. ワンダー
※コニカミノルタ プラネタリウムドラマ「流れ星を待つ夜に」主題歌
4. OOPARTS
5. マヨイガ
※アニメ映画「岬のマヨイガ」主題歌
6. 予感
■羊文学「声」
予約リンク：https://fcls.lnk.to/koe
※予約特典：ひつじちゃんオリジナルスマホ壁紙
▶J-WAVE(81.3FM)「GURU GURU!」：https://www.j-wave.co.jp/original/guruguru/
▶羊文学公式SNS歌詞動画：https://www.instagram.com/reel/DEmxiRiz9_m/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
■月9ドラマ『119エマージェンシーコール』
放送日時：2025年1月13日(祝/月)スタート
※毎週月曜日 21時〜21時54分
※初回30分拡大
▼キャスト
清野菜名 / 瀬戸康史 / 見上 愛 / 一ノ瀬颯 / 前原 滉 / 酒井大成 / 三浦獠太
蓮佛美沙子 / 堀内敬子 / 遠山俊也
中村ゆり / 佐藤浩市 他
▼脚本
橋本 夏 / 小柳啓伍
▼主題歌
羊文学『声』(F.C.L.S.／Sony Music Labels)
▼プロデュース
渡辺恒也
▼演出
水田成英 / 並木道子 / 丸谷俊平
▼制作協力
C.A.L
▼制作著作
フジテレビジョン
公式HP：https://www.fujitv.co.jp/119emcall/
公式X：＠drama119_cx
公式Instagram：＠drama119_cx
公式TikTok：＠drama119_cx
■＜JAPAN EXPO THAILAND 2025 Special Live Concert＞
w/ CVLTE ※2MAN LIVE
チケット：https://zipeventapp.com
関連リンク
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◆『119エマージェンシーコール』オフィシャルサイト
◆＜JAPAN EXPO THAILAND 2025＞オフィシャルサイト