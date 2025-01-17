■羊文学「声」



2025年1月20日(月)配信リリース予約リンク：https://fcls.lnk.to/koe※予約特典：ひつじちゃんオリジナルスマホ壁紙▶J-WAVE(81.3FM)「GURU GURU!」：https://www.j-wave.co.jp/original/guruguru/▶羊文学公式SNS歌詞動画：https://www.instagram.com/reel/DEmxiRiz9_m/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==■月9ドラマ『119エマージェンシーコール』放送日時：2025年1月13日(祝/月)スタート※毎週月曜日 21時〜21時54分※初回30分拡大▼キャスト清野菜名 / 瀬戸康史 / 見上 愛 / 一ノ瀬颯 / 前原 滉 / 酒井大成 / 三浦獠太蓮佛美沙子 / 堀内敬子 / 遠山俊也中村ゆり / 佐藤浩市 他▼脚本橋本 夏 / 小柳啓伍▼主題歌羊文学『声』(F.C.L.S.／Sony Music Labels)▼プロデュース渡辺恒也▼演出水田成英 / 並木道子 / 丸谷俊平▼制作協力C.A.L▼制作著作フジテレビジョン公式HP：https://www.fujitv.co.jp/119emcall/公式X：＠drama119_cx公式Instagram：＠drama119_cx公式TikTok：＠drama119_cx