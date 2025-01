【「COSMOS」第5集】1月17日 発売価格:770円

小学館は、田村隆平氏による最新作「COSMOS」の第5集を、1月17日に発売した。価格は770円。

「COSMOS」はサンデーGXで連載しているSFヒューマンドラマ。人の嘘が匂いで分かる青年が、宇宙人専門の保険会社COSMOSのメンバーとなり様々な事件やドラマに直面していく。「次にくるマンガ大賞2024」コミックス部門第5位、「このマンガがすごい!2025」オトコ編 第9位にランクインしている。

□「COSMOS」第5集をためし読み

初のポップアップショップが三省堂書店で開催中

第5集の発売を記念して、「COSMOS」初のポップアップショップが、三省堂池袋店、名古屋本店、札幌店で2月3日まで開催。原作イラストを使用したキャンバスボードやアクリルスタンドなどが販売されている。さらに「COSMOS」対象商品を購入すると、税込み2,000円ごとにミニステッカー(全6種)がランダムで1枚もらえる。

□ポップアップショップ特設サイト

「雷雷雷」とのコラボノベルティフェアを開催

「このマンガがすごい!2025」オトコ編第7位にランクインした、ヨシアキ氏による宇宙人×働く少女のSFバトルコメディ「雷雷雷」が同じ1月17日に発売されることを記念して、「COSMOS」×「雷雷雷」のコラボノベルティフェアが全国の対象書店で開催される。

「COSMOS」か「雷雷雷」を購入すると、2人の作者がそれぞれお互いのキャラクターを描き下ろしたコラボカード2種のうちどちらかがもらえる。

□「雷雷雷」×「COSMOS」フェア対象書店

(c) Shogakukan Inc. 2021 All rights reserved.