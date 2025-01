首位対決はサンダーがキャブスにリベンジ…第1Qから圧倒、シェイが約29分で40得点

1月17日(現地時間16日)、ウェスタン・カンファレンス1位のオクラホマシティ・サンダーがホームのペイコム・センターでイースタン・カンファレンス1位のクリーブランド・キャバリアーズと対戦した。

9日(同8日)の東西首位対決でリードチェンジ30回の末、敗れたサンダーだったが、ホームでの再戦では2点ビハインドで迎えた第1クォーター残り5分27秒からシェイ・ギルジャス・アレキサンダー、ブランデン・カールソンの得点で11-0のラン。相手をわずか14得点に抑え、18点のリードを奪った。

第2クォーター以降は激しい点の取り合いが繰り広げられながら、第3クォーター終了時点で119-81と38点リード。最後の12分間はベンチメンバーを中心に試合を進め、134-114でリベンジを果たした。

サンダーはシェイが29分14秒の出場で40得点3リバウンド8アシスト2スティールの大暴れ。ルゲンツ・ドートが6本の3ポイントシュートを含む22得点、ジェイレン・ウィリアムズが19得点6リバウンド5アシスト2ブロック3スティールを記録し、チェット・ホルムグレン、アイザイア・ハーテンシュタインの不在を感じさせない試合運びを見せた。

一方のキャブスはダリアス・ガーランドが20得点9アシストを挙げたものの、ドノバン・ミッチェルがわずか8得点2アシストに終わった。

■試合結果



オクラホマシティ・サンダー 134-114 クリーブランド・キャバリアーズ



OKC|32|43|44|15|=134



CLE|14|35|32|33|=114

EFFICIENT. EFFECTIVE. SHAI GILGEOUS-ALEXANDER.

⛈️ 40 PTS (in 29 minutes)

⛈️ 17-26 FGM

⛈️ 8 AST

⛈️ 2 STL

Thunder win the rematch and Shai becomes the 2nd player to score 40+ PTS in less than 30 minutes this season! pic.twitter.com/frjuKu3IAN

- NBA (@NBA) January 17, 2025