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DDR4-3200 ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ 1TB
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(16GB x2¡¢DDR4 ) ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ 2TB
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(80PLUS GOLD) ²Á³Ê 359,800±ß

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(80PLUS GOLD) ²Á³Ê 314,000±ß

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(80PLUS GOLD) ²Á³Ê 354,800±ß

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(16GBx2¡¢DDR5-4800) ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ 2TB SSD
(M.2 NVMe Gen4) ÅÅ¸» 1000W
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(16GB x2¡¢DDR5) ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ 2TB
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¡¦AMD R9 280
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¤ª¤è¤ÓÆ±Åù¤Î¥×¥í¥»¥Ã¥µ ¡¦Core i3-6300 3.8 GHz
¡¦AMD FX-4350 4.2 GHz
Quad-Core ¥á¥â¥ê 8GB 6GB GPU ¡¦Nvidia GeForce GTX 970
¡¦AMD Radeon R9 290 ¡¦NVIDIA GTX 950
¡¦AMD Radeon HD 7790
¡ÊFeature Level 12_0É¬¿Ü¡Ë ¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê 8GB 2GB ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ 75 GB°Ê¾å
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¡ãJavaÈÇ¤Î¿ä¾©´Ä¶­¡ä ¹àÌÜ ¿ä¾©´Ä¶­ ºÇ¾®´Ä¶­ CPU ¡¦Core i5-4690 3.5 GHz
¡¦AMD A10-7800 APU 3.5 GHz
¡¦Apple M1
¤â¤·¤¯¤Ï¤³¤ì¤ÈÆ±Åù ¡¦Core i3-3210
3.2 GHz
¡¦AMD A8-7600 APU
3.1 GHz
¡¦Apple M1
¤â¤·¤¯¤Ï¤³¤ì¤ÈÆ±Åù ¥á¥â¥ê 4GB 2GB GPU ¡¦OpenGL 4.45 ÂÐ±þ
NVIDIA GeForce
700 ¥·¥ê¡¼¥º
¡¦AMD Radeon Rx
200 ¥·¥ê¡¼¥º
(Åý¹ç¥Á¥Ã¥×¥»¥Ã¥È¤ò½ü¤¯) ¡¦Intel HD Graphics 4000
¡¦AMD Radeon R5 ¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê ¡Ý ¡Ý ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ ¡Ý ¡Ý OS ¡¦Windows 10 °Ê¾å
¡¦ macOS 10.14.5
Mojave °Ê¾å ¡¦Windows 7 °Ê¾å
¡¦ macOS 10.14.5
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»²¾È¡§Minecraft_ Java & Bedrock Edition for PC Standard Edition

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¡¦AMD A8-6600K ¡¦Celeron J4105
¡¦AMD FX-4100 ¥á¥â¥ê 8GB 4GB GPU ¡¦NVIDIA GeForce 940M
¡¦ AMD Radeon HD 8570D ¡¦Intel HD Graphics 4000
¡¦AMD Radeon R5 ¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê ¡Ý ¡Ý ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ ¡Ý ¡Ý OS Windows 10
¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó 19041.0 °Ê¹ß Windows 10
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»²¾È¡§Minecraft_ Java¡õBedrock Edition for PC Standard Edition

Minecraft¿ä¾©´Ä¶­ÂÐ±þ¡ª

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¡¦ Windows® 11 64 bit ¡¦Windows 10 64 bit
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(M2 Pro, 2023)°Ê¾å
¡¦MacBook Pro
(14-inch, 2023)°Ê¾å ¡¦iMac
(M1, 2021)
¡¦Mac mini
(M1, 2020) °Ê¾å
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¡¦macOS Ventura 13.0
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¡¦AMD Ryzen 5 1600 ¡¦Core i5-4430
¡¦AMD FX-6300 ¡¦Core i9-9900K
3.6GHz, 32GB
¡¦AMD Ryzen 7
3800X ¥á¥â¥ê 16GB 8GB 32GB GPU NVIDIA GeForce
GTX 1060 3GB
AMD Radeon
RX 580 4GB ¡¦NVIDIA GeForce
GTX 960 2GB
¡¦AMD Radeon
R7 370 2GB ¡¦NVIDIA GeForce
RTX 2060 Super
¡¦AMD Radeon
RX 5700 ¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê 2GB ¡Ý 8GB°Ê¾å ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ 50 GB¤Î¶õ¤­ÍÆÎÌ 40 GB¤Î¶õ¤­ÍÆÎÌ 50 GB¤Î¶õ¤­ÍÆÎÌ OS Windows 10 Windows 10 Windows 10

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PUBG¿ä¾©´Ä¶­ÂÐ±þ¡ª¡ª

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¹àÌÜ ¿ä¾©´Ä¶­ ºÇ¾®´Ä¶­ ºÇ¹â´Ä¶­ CPU ¡¦Corei 3-4150F
¡¦Ryzen 3 1200 ¡¦Core 2 Duo E8400
¡¦Athlon 200GE ¡¦Corei5-9400F
2.90GHz
¡¦Ryzen 5 2600X ¥á¥â¥ê 4GB 4GB 4GB GPU ¡¦Geforce GT 730
¡¦Radeon R7 240 ¡¦Intel HD 4000
¡¦Radeon R5 200 GTX 1050 Ti
Radeon R7 370 ¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê 1GB 1GB 1GB ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ ¡Ý ¡Ý ¡Ý OS Windows: 10
(Build 19041+)
¤Þ¤¿¤Ï 11 64bit Windows: 10
(Build 19041+)
¤Þ¤¿¤Ï 11 64bit Windows: 10
(Build 19041+)
¤Þ¤¿¤Ï 11 64bit

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VALORANT¿ä¾©´Ä¶­ÂÐ±þ¡ª

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¹àÌÜ ¿ä¾©´Ä¶­ ºÇ¾®´Ä¶­ CPU Core i7
¡ÊÂè7À¤Âå¡Ë°Ê¾å Core i5
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GT 1060 6GB°Ê¾å ¡¦NVIDIA GeForce
GT 1030°Ê¾å
¡¦Intel UHD630°Ê¾å ¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê ¡Ý ¡Ý ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ 150GB°Ê¾å 150GB°Ê¾å OS Windows 10/11 64-bit ¡¦Windows 7 SP1 64-bit
¡¦Windows 8.1 64-bit
¡¦Windows 10 64-bit

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¹àÌÜ ¿ä¾©´Ä¶­ ºÇ¾®´Ä¶­ CPU ¡¦Core i7 8700
¡¦Ryzen 5 3600 ¡¦Core i5-7500
¡¦Ryzen 3 1200 ¥á¥â¥ê 16GB 8GB GPU ¡¦RTX2070
¡¦Radeon RX 5700XT ¡¦GTX1060
¡¦Radeon RX 580 ¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê 6GB°Ê¾å 4GB°Ê¾å ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ 25GB 25GB OS Windows 10
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Razer Huntsman V3 Pro Tenkeyless (White Edition)
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¡Ú¥Þ¥¦¥¹¥³¥ó¥Ô¥å¡¼¥¿¡¼¡ÛG TUNE FZ-I7G7A ¡Ú¥É¥¹¥Ñ¥é¡ÛGALLERIA UA9C-R48S ¡ÚTSUKUMO¡ÛG-GEAR ¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥ß¥É¥ë¥¿¥ï¡¼ GE9J-M247/ZBH ¡ÚFRONTEIR¡ÛFRGBLSZ790/SG2 ¡ÚSTORM¡ÛGK-149KF48S ¡Ú¥Ñ¥½¥³¥ó¹©Ë¼¡ÛÁó°æ¥ß¥å¥¦¥³¥é¥Ü ¡ÚASUS¡ÛROG Strix SCAR 16 (2024)

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