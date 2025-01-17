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¡¦AMD Radeon R9 290 ¡¦NVIDIA GTX 950
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¡¦AMD A8-7600 APU
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¡¦AMD Radeon R5 ¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê ¡Ý ¡Ý ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ ¡Ý ¡Ý OS ¡¦Windows 10 °Ê¾å
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¡¦AMD FX-4100 ¥á¥â¥ê 8GB 4GB GPU ¡¦NVIDIA GeForce 940M
¡¦ AMD Radeon HD 8570D ¡¦Intel HD Graphics 4000
¡¦AMD Radeon R5 ¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê ¡Ý ¡Ý ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ ¡Ý ¡Ý OS Windows 10
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»²¾È¡§Minecraft_ Java¡õBedrock Edition for PC Standard Edition
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¡¦AMD FX-6300 ¡¦Core i9-9900K
3.6GHz, 32GB
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GTX 1060 3GB
AMD Radeon
RX 580 4GB ¡¦NVIDIA GeForce
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¡¦AMD Radeon
R7 370 2GB ¡¦NVIDIA GeForce
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¡¦AMD Radeon
RX 5700 ¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê 2GB ¡Ý 8GB°Ê¾å ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ 50 GB¤Î¶õ¤ÍÆÎÌ 40 GB¤Î¶õ¤ÍÆÎÌ 50 GB¤Î¶õ¤ÍÆÎÌ OS Windows 10 Windows 10 Windows 10
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VALORANT¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ëºÝ¤Î¿ä¾©´Ä¶¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤Ç¤¹¡£
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¡¦Athlon 200GE ¡¦Corei5-9400F
2.90GHz
¡¦Ryzen 5 2600X ¥á¥â¥ê 4GB 4GB 4GB GPU ¡¦Geforce GT 730
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Radeon R7 370 ¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê 1GB 1GB 1GB ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ ¡Ý ¡Ý ¡Ý OS Windows: 10
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VALORANT¿ä¾©´Ä¶ÂÐ±þ¡ª
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GT 1060 6GB°Ê¾å ¡¦NVIDIA GeForce
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¡¦Intel UHD630°Ê¾å ¥Ó¥Ç¥ª¥á¥â¥ê ¡Ý ¡Ý ¥¹¥È¥ì¡¼¥¸ 150GB°Ê¾å 150GB°Ê¾å OS Windows 10/11 64-bit ¡¦Windows 7 SP1 64-bit
¡¦Windows 8.1 64-bit
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¡¦Ryzen 5 3600 ¡¦Core i5-7500
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¡¦Radeon RX 5700XT ¡¦GTX1060
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