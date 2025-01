EXO・D.O.（ド・ギョンス）、初のウィンターソングを本日（1月17日）サプライズリリース！

EXOのメンバーであり俳優のD.O.(ド・ギョンス)が初のウィンターソングをリリースする。

【写真】「EXOは僕の力」D.O.、インスタ開設

1月17日、所属事務所のCompany Soosooは公式SNSにティーザーをサプライズ公開し、同日18時にデジタルシングル『Snowfall at Night』をリリースすると知らせた。

公開されたティーザーイメージの中には、少年とペンギンが雪の上でそりに乗り、楽しむ姿が盛り込まれている。また、「メロディーが流れると時間は指の間に染み込み、まもなくあなたは雪に覆われた過去の故郷に到着することになるでしょう(As the melody plays、time slips through your fingers、and so on you'll find yourself in a snow-blanketed hometown of yesteryear.)」という文が盛り込まれ、好奇心を刺激した。

(画像=Company Soosoo)

新曲『Snowfall at Night』は、過ぎ去った大切な瞬間を思い出す人たちに慰労のメッセージを伝える曲であり、穏やかなピアノのメロディーとアコースティックギターのサウンドが際立つバラードジャンルのウィンターソングだ。ここにD.O.だけの温かい歌声と感性が加わり、叙情的な雰囲気を醸し出す。

同曲のアルバムカバーとミュージックビデオは、これまでD.O.がリリースした『That'sokay』『Ido』でも作画を担当したイラストレーターと手を組み、期待感を高めている。

D.O.は昨年、3rdミニアルバム『成長 (BLOSSOM)』のリリースに続き、アジアファンコンサートツアー、コラボ曲、ドラマ撮影、ユーチューブおよびバラエティ番組への出演、広告など、多彩な分野で活躍した。

誰よりも忙しい1年を送ったD.O.が、新年に聴かせるウィンターソングに注目が集まる。

(記事提供=OSEN)

◇ド・ギョンス(D.O.) プロフィール

1993年1月12日生まれ。俳優名義のド・ギョンスは本名。2012年にEXOのメンバーとしてSMエンターテインメントからデビューした。グループ内のポジションはメインボーカル。2014年に映画『明日へ』に出演し、以降俳優活動にも力を入れるように。演技の経験は練習生時代の共通教育課程で実施された授業のみという経歴であったが、それを感じさせない迫真の演技と安定感で一躍人気俳優となった。出演作はドラマ『大丈夫、愛だ』『君を憶えてる』『100日の郎君様』、映画『あの日兄貴が灯した光』『7号室』『神と共に』シリーズ、『スウィング・キッズ』など。