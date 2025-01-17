今月(1月)18日・19日に行われる大学入学共通テストにより、岡山電気軌道が岡山大学、岡山理科大学、山陽学園大学の3会場へ臨時バスを運行すると発表しました。

試験会場：岡山大学(岡山市北区津島)

・乗り場：岡山駅西口(運動公園口)22番のりば発

・運行経路：岡山駅西口ー岡山大学西門(直行)

・運賃：片道200円

・運行時間：

【岡大会場行き・駅西口22番のりば発】

18日(土)午前7時～午前10時 (随時運行)

19日(日)午前7時～午前10時 (随時運行)





試験会場：岡山理科大学(岡山市北区理大町)

【駅西口行き・岡大発】18日(土)試験終了に合わせて発車19日(日)試験終了に合わせて発車・所要時間：約10～20分

・乗り場：岡山駅西口(運動公園口)22番のりば発

・運行経路：岡山駅西口ー岡山理科大学(直行)

・運賃：片道230円

・運行時間：

【理大会場行き・駅西口22番のりば発】

18日(土)午前7時～午前8時30分 (随時運行)

19日(日)午前7時～午前8時30分 (随時運行)



【駅西口行き・理大発】

18日(土)試験終了に合わせて発車

19日(日)試験終了に合わせて発車



・所要時間：約15～20分

試験会場：山陽学園大学(岡山市中区平井)

・乗り場：岡山駅東口(後楽園口行)1番のりば発

・運行経路：岡山駅東口バスターミナル①番のりばー山陽学園大学

・運賃：片道280円

・運行時間：

【会場行き・岡山駅東口バスターミナル①番のりば発】

18日(土)午前7時30分、午前7時40分、午前7時50分

19日(日)午前8時40分、午前8時50分、午前9時

3便を通常便に加えて発車



【会場発】

18日(土)試験終了に合わせて発車

19日(日)試験終了に合わせて発車



・所要時間：約25分

また、17日(金)には下見用の臨時バスを下記のとおり運行するということです。



【岡山大学】午前9時～午後2時の間

【岡山理科大学】午前9時～午後2時の間

【山陽学園大学】臨時バスの運行はなく、通常便(バス停：山陽学園大学前)にて対応