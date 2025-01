2025年にデビュー45周年アニバーサリー・イヤーの幕を開ける佐野元春。加えて現在活動を共にするザ・コヨーテバンドが結成20周年という節目にあたって全国ホールツアーを開催する。関連記事: 佐野元春インタビュー「現実逃避するだけではなく、そこから先に見える景色を楽しみたい」 7月5日(土)のさいたま市文化センター大ホールを皮切りに、12月7日(日)の横浜BUNTAIホールまで全27公演。これは2004年から2005年にかけておこなわれた『THE SUN TOUR』以来となる大規模な全国ツアーで、ひさしぶりのローカル・エリアまで足を延ばすツアーとなる。

バッキング・バンドはザ・コヨーテバンド。Gui=深沼元昭、Gui=藤田顕、Keys=渡辺シュンスケ、Drums=小松シゲル、Bass=高桑圭。公演ではこれまでファンに愛されてきた数々のオールタイムヒットから最新の曲まで、まさに45周年にふさわしいセットリストが用意される。佐野は「アニバーサリーツアーで全国のファンに会えるのが楽しみだ。この規模での全国ツアーは最後になるかもしれないという覚悟でのぞみたい」「僕の音楽を聴いてくれる新旧ファンにとって、良いお祝いとなるようなツアーにしたい」と語っている。今年3月には、ニューアルバム『HAYABUSA JET l』がリリースされる。このアルバムからこれまで2曲「Yougbloods (New Recoding)」「つまらない大人にはなりたくない (New Recording)」(ex-「ガラスのジェネレーション」) が配信リリースされている。 常に新しい音楽表現を追求する佐野がこの新作で取り組んでいるテーマは「元春クラシックスの再定義」。自身のクラシックスを新世代にプレゼンテーションしたい、として制作されているとのこと。<ライブ情報>佐野元春45周年アニバーサリー・ツアー日程7月5日(土)埼玉・さいたま市文化センター 大ホール7月12日(土)静岡・静岡市清水文化会館マリナート 大ホール7月13日(日)大阪・堺市民芸術文化ホール 大ホール(フェニーチェ堺)8月1日(金)岡山・岡山芸術創造劇場ハレノワ 大劇場8月3日(日)兵庫・姫路市文化コンベンションセンター 大ホール(アクリエひめじ)8月9日(土)鳥取・米子市公会堂8月10日(日)広島・広島上野学園ホール8月30日(土)長崎・アルカスSASEBO 大ホール8月31日(日)福岡・福岡サンパレス9月7日(日)千葉・市川市文化会館 大ホール9月12日(金)香川・サンポートホール高松 大ホール9月14日(日)京都・ロームシアター京都 メインホール9月21日(日)愛知・Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール9月23日(火・祝)三重・四日市市文化会館 第1ホール9月28日(日)沖縄・沖縄コンベンションセンター 劇場棟10月4日(土)鹿児島・川商ホール 第1ホール10月5日(日)熊本・熊本城ホール メインホール10月13日(月・祝)群馬・昌賢学園まえばしホール 大ホール(前橋市民文化会館)10月18日(土)宮城・東京エレクトロンホール宮城10月20日(月)北海道・札幌市教育文化会館 大ホール10月25日(土)新潟・新潟県民会館 大ホール10月28日(火)東京・LINE CUBE SHIBUYA11月1日(土)兵庫・神戸国際会館こくさいホール11月21日(金)石川・金沢市文化ホール11月30日(日)秋田・大曲市民会館 大ホール12月1日(月)青森・リンクモア平安閣市民ホール(青森市民ホール)12月7日(日)神奈川・横浜BUNTAI※チケット詳細は、後日発表<リリース情報>『HAYABUSA JET l』2025年3月12日リリースレーベル:DaisyMusic=収録曲=1. Youngbloods (New Recording)2. つまらない大人にはなりたくない (New Recording)3. だいじょうぶ、と彼女は言った (New Recording)4. ジュジュ (New Recording)5. 街の少年 (New Recording)6. 虹を追いかけて (New Recording)7. 欲望 (New Recording)8. 自立主義者たち (New Recording)9. 君をさがしている (朝が来るまで) (New Recording)10. 約束の橋 (New Recording)公式ウェブサイト「MWS」 http://www.moto.co.jp/