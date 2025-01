【ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~】開催期間:1月17日~19日会場:幕張メッセ

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」に関するイベント「ブルアカふぇす!~4えばーちゃれんじ♪~」を本日1月17日より19日にかけて開催する。本記事では会場にて販売中のグッズを紹介する。

会場では様々な展示やアトラクションに加え、イベントオリジナルのグッズが多数販売されている。特に大注目の商品が「キサキ お土産の人形」だ(価格は2,200円)。

これはゲーム内イベント「月華夢騒(げっかむそう)」のイベント報酬アイテムとして用意されていたものの1つ。このエピソードでは山海経(せんがいきょう)を舞台とした物語が展開されるが、ここの長を務める「竜華キサキ」をモチーフにしたアイテムが登場し先生たちの熱視線を集めた。

キサキはおしとやかなキャラクターとなっているが、そんな彼女がボールのような形状へデフォルメされており、ユニークさが注目を集めていた。

右上のものがゲーム内に登場したキサキ人形(画像はYostarのページより)

「キサキ お土産の人形」は製造の都合により会場での販売分が少なくなる見込みであることが事前に明かされていたが、11時頃には早くも売り切れに。筆者も入手することができず! 無念! ただしショーケース越しではあるが丸いフォルムやお団子ヘアーがしっかりと再現されていることが確認できた。また、かなり小さめのサイズ感になっているようだ。

なお、本イベントの会場販売グッズはYostarオフィシャルショップでのオンライン販売も予定されている。気になる人は今後オンラインストアをチェックしてみてもいいかもしれない。

【キサキ お土産の人形】

「スン……」とした表情など、ゲーム内で登場するキサキとはまた一味違った可愛さを兼ね備えるぬいぐるみになっている

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.