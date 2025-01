Omoinotake、JEONGHAN（SEVENTEEN）とコラボ！Omoinotake書き下ろしの新曲「Better Half」をそれぞれ発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■JEONGHANと藤井怜央が日本語で歌うバージョンは、Omoinotakeのニューアルバム『Pieces』に収録!

Omoinotakeと、JEONGHAN(SEVENTEEN)のコラボレーションが決定。Omoinotakeが楽曲を書き下ろし、歌唱でも参加するJEONGHANの新曲「Better Half (feat. Omoinotake)」が、1月27日18時に配信リリースされる。

本楽曲は、遠距離恋愛をテーマに書き下ろされた楽曲。タイトルには「人生に彩りを与えてくれる自分の半身」という意味が込められており、離れていても真っ直ぐに「君」へと向き続ける心情が描かれている。“遠くから見つめていてもいつも一緒な君と僕” “必ずこの場所へ戻ってくるよ、君の元へと”など、一時的にこの場を離れてしまうことになったJEONGHANと、彼を想い待つCARATの姿を想い浮かべさせる歌詞が感動を倍増させる。Omoinotakeの藤井怜央(Vo&Key)は、初の韓国語歌唱で楽曲に参加している。

また、本楽曲をJEONGHANと藤井怜央が日本語で歌唱する「Better Half (feat. JEONGHAN of SEVENTEEN) -Japanese ver.-」のリリースも決定。1月29日リリースのOmoinotakeのメジャー2ndアルバム『Pieces』に収録される。

アルバム『Pieces』は、2024年を代表するラブソング「幾億光年」や、推しを想う気持ちを表現したラブソング「アイオライト」、TVアニメ「僕のヒーローアカデミア」第7期エンディングテーマ「蕾」などの楽曲が収録され、本楽曲「Better Half (feat. JEONGHAN of SEVENTEEN) -Japanese ver.-」の解禁により収録曲の最後の一曲が出揃い、収録曲順も解禁された。

アルバム収録曲には、他にも「ラストノート」(日本テレビ系土ドラ10『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』主題歌)や、「ホワイトアウト」(GLOBAL WORK TVCM『メルティニットはまちがいない服。篇』タイアップ楽曲)、「折々」(GLOBAL WORK 30周年ブランドムービー タイアップ楽曲)等の楽曲やアルバム新録曲も収録され、進化を遂げたOmoinotakeの「踊れて泣ける」を詰め込んだ渾身の一枚となる。

メイン写真:JEONGHAN(SEVENTEEN)

リリース情報

2025.01.27 ON SALE

JEONGHAN(SEVENTEEN)

DIGITAL SINGLE「Better Half (feat. Omoinotake)」

2025.01.29 ON SALE

Omoinotake

ALBUM『Pieces』



<CD収録曲>

1. P.S.

2. アイオライト(ブルボン アルフォートミニチョコレートCMソング)

3. 幾億光年(TBS系 火曜ドラマ『Eye Love You』主題歌)

4. 蕾(TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』第7期エンディングテーマ)

5. ラストノート(日本テレビ系土ドラ10『潜入兄妹 特殊詐欺特命捜査官』主題歌)

6. フラジャイル

7. Better Half (feat. JEONGHAN of SEVENTEEN) -Japanese ver.-

8. 折々(GLOBAL WORK 30周年ブランドムービー タイアップ楽曲)

9. ホワイトアウト(GLOBAL WORK TVCM『メルティニットはまちがいない服。篇』タイアップ楽曲)

10. Pieces

SEVENTEEN OFFICIAL SITE

https://www.seventeen-17.jp/

Omoinotake OFFICIAL SITE

http://omoinotake.com/